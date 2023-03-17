ЛЕ. Ультравыездная модель Моуриньо срабатывает в Сан-Себастьяне

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Сан-Себастьян. "Реале Арена"

"Реал Сосьедад" - "Рома" 0:0 (первый матч - 0:2)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Рико, Ле Норман, Субелдия, Горосабель (Сола 71), Мерино, Мендес (Чо 79), Субименди, Давид Силва, Серлот (Фернандес 62), Оярсабаль (Кубо 71)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Залевски 42), Кристанте, Вейналдум, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Бове 87), Дибала (Эль-Шаарави 75), Белотти (Абрахам 75)

Предупреждения: Субелдия 13, Рико 39, Фернандес 88 - Карсдорп 6, Манчини 17, Смоллинг 90+7

Удаление: Фернандес 90+7 (вторая желтая)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

"Рома" - команда Жозе Моуриньо. Даже дома против "Реал Сосьедад" она владела мячом лишь сорок процентов времени. И Моур после того матча заявлял, что контролировала игру даже без мяча. 2:0 в Риме позволял ей в Сан-Себастьяне скатиться даже до 24-ех процентов. Что и было сделано. Кроме того, Римское дерби ожидает в воскресенье, и очень хотелось поберечь силы к нему. Вот и получилась типичная выездная модель португальца.

"Ла Реал" собирался отыгрываться. Капитан Микель Оярсабаль призывал атаковать с первой минуты, будто уже 85-ая и счет 0:0. Главный тренер Иманол Альгуасиль хотел увидеть "идеальный шторм с 30-метровыми волнами". Они говорили об историческом вечере. Очень хотелось совершить первый камбек с 0:2 в Еврокубковой истории, выйти в четвертьфинал Еврокубка впервые с 1989-го года. Но оказались крайне далеки от такого.

В первом тайме кровотечений игроков было больше, чем ударов в створ ворот. Долгих остановок из-за стыков - уж точно. К нему Иштван Ковач добавил пять минут, ко второму - семь. До перерыва "Рома" играла сбалансированно. То глубоко оборонялась, то отталкивала игру в центр поля, иногда даже подходила к воротам Ремиро. Удар Дибалы с 20-ти метров чуть не срикошетил туда. А Смоллинг замкнул навес. Правда, локтем.

Во втором тайме давление хозяев уже усилилось, и гости окончательно уселись за "автобусом". Счет по ударам по воротам возрос со всего 5:2 до перерыва к 19:3. Но мало из них были реально опасными. Серлот пробил головой немного неточно. Оярсабаль замкнул в упор и попал в Патрисиу, добивал с метра, но попал в перекладину. Некоторые удары с отличных позиций блокировали. Вот и все.

"Рома" любит напоминать о своей позиции самой успешной итальянской команды в Еврокубках последних лет. Последней в полуфинале Лиги Чемпионов, единственной с тремя полуфиналами за шесть лет и трофеем за 13. Опыт и жесткость команды и Моуриньо сыграли и сегодня. А "Сосьедаду" не хватило всего этого и также уровня игры. Он уже без победы в шести последних матчах во всех турнирах, без голов в семи из последних десяти, и ясно, почему.