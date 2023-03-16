  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер: Спасибо команде за сезон, гордимся представлять Украину на футбольной арене!
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер: Спасибо команде за сезон, гордимся представлять Украину на футбольной арене!

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

Европоход окончен на стадии 1/8 финала Лиги Европы

Шахтер: Спасибо команде за сезон, гордимся представлять Украину на футбольной арене!

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в Твиттере прокомментировал прекращение борьбы на еврокубковой арене в текущем сезоне.

"Горняки" вылетели на стадии 1/8 финала Лиги Европы, уступив "Фейеноорду" (1:1; 1:7).

"Спасибо команде за сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Гордые представлять Украину на футбольной арене!" – написала пресс-служба "горняков".

По теме
yellow-arrow
МЮ, Ювентус, Спортинг, Рома и другие участники 1/4 финала Лиги Европы
yellow-arrow
ЛЕ. Арсенал - Спортинг 1:1, пен. 3:5. Обидный вылет, но шанс сосредоточиться на АПЛ
yellow-arrow
Йовичевич: Бывают такие дни, это футбол. За последнее время и МЮ и Лейпциг пропускали по семь голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.03.2023 в 00:07
)))) Навіть тут не втримались, щоб попишатись своєю мильною бульбашкою, яку легко чпокнули юні хлопці з Феєнорда. Вони ще й пожаліли далі добивати, бо попереду матч із сильним конкурентом, з Аяксом.
Ответить
0
0
Sportfan ( Миргород)
16.03.2023 в 23:54
Позорище України
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде