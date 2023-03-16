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Шахтер: Спасибо команде за сезон, гордимся представлять Украину на футбольной арене!
Европоход окончен на стадии 1/8 финала Лиги Европы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" в Твиттере прокомментировал прекращение борьбы на еврокубковой арене в текущем сезоне.
"Горняки" вылетели на стадии 1/8 финала Лиги Европы, уступив "Фейеноорду" (1:1; 1:7).
"Спасибо команде за сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Гордые представлять Украину на футбольной арене!" – написала пресс-служба "горняков".
???? Дякуємо команді за сезон у Лізі чемпіонів і Лізі Європи ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 16, 2023
???????? Горді представляти Україну на футбольній арені!#Shakhtar pic.twitter.com/srO76BcR9l
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