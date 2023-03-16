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Лига Европы. Байер без проблем разобрался с Ференцварошем во втором матче кряду

Лига Европы
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Команда Черчесова прощается с еврокубками

Лига Европы. Байер без проблем разобрался с Ференцварошем во втором матче кряду

фото - Getty Images

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига Европы, 1/8 финала

Ференцварош - Байер 0:2

Голы: Диаби 3, Адли 81

Ференцварош: Дибус – Ботка, Абена, Кнустер, Чивич – Закариассен, Эсити, Вечеи – Мартинс, Ммаэ, Траоре

Байер: Градецки – Коссуну, Тапсоба, Та – Фримпонг, Амири, Демирбай, Инкапье – Виртц – Диаби, Азмун.

Предупреждение: Черчесов 30 (за чертой поля)

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В статье: Лига Европы Байер (Леверкузен) Ференцварош (Будапешт)
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