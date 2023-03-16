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Лига Европы. Байер без проблем разобрался с Ференцварошем во втором матче кряду
Команда Черчесова прощается с еврокубками
фото - Getty Images
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига Европы, 1/8 финала
Ференцварош - Байер 0:2
Голы: Диаби 3, Адли 81
Ференцварош: Дибус – Ботка, Абена, Кнустер, Чивич – Закариассен, Эсити, Вечеи – Мартинс, Ммаэ, Траоре
Байер: Градецки – Коссуну, Тапсоба, Та – Фримпонг, Амири, Демирбай, Инкапье – Виртц – Диаби, Азмун.
Предупреждение: Черчесов 30 (за чертой поля)
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