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Ультрас Сосьедада атаковали автобус болельщиков Ромы перед игрой

Лига Европы
(1 голосов)

В матче это им не помогло

Ультрас Сосьедада атаковали автобус болельщиков Ромы перед игрой

Фото: forzaroma.info

Новина українською

Ультрас "Реал Сосьедад" атаковали автобус с болельщиками "Ромы", сообщает Football Italia. В результате стычки два фаната "Ромы" были арестованы, как и несколько болельщиков хозяев.

Сообщается, что несколько фанатов "Ромы" хотели выйти из автобуса, чтобы столкнуться с нападающими, но к месту быстро прибыли силовые структуры.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Дальше прошла "Рома", которая дома обыграла испанцев (2:0).

Напомним, что вчера перед матчем "Наполи" – "Айнтрахт", фанаты последних устроили погром на улицах Неаполя. Болельщики при поддержке ультрас "Аталанты" столкнулись с полицией.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Рома (Рим)
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Источник:
football-italia.net

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