Ультрас Сосьедада атаковали автобус болельщиков Ромы перед игрой

Ультрас "Реал Сосьедад" атаковали автобус с болельщиками "Ромы", сообщает Football Italia. В результате стычки два фаната "Ромы" были арестованы, как и несколько болельщиков хозяев.

Сообщается, что несколько фанатов "Ромы" хотели выйти из автобуса, чтобы столкнуться с нападающими, но к месту быстро прибыли силовые структуры.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Дальше прошла "Рома", которая дома обыграла испанцев (2:0).

Напомним, что вчера перед матчем "Наполи" – "Айнтрахт", фанаты последних устроили погром на улицах Неаполя. Болельщики при поддержке ультрас "Аталанты" столкнулись с полицией.