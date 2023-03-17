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Ультрас Сосьедада атаковали автобус болельщиков Ромы перед игрой
В матче это им не помогло
Фото: forzaroma.info
Ультрас "Реал Сосьедад" атаковали автобус с болельщиками "Ромы", сообщает Football Italia. В результате стычки два фаната "Ромы" были арестованы, как и несколько болельщиков хозяев.
Сообщается, что несколько фанатов "Ромы" хотели выйти из автобуса, чтобы столкнуться с нападающими, но к месту быстро прибыли силовые структуры.
Встреча завершилась со счетом 0:0. Дальше прошла "Рома", которая дома обыграла испанцев (2:0).
Напомним, что вчера перед матчем "Наполи" – "Айнтрахт", фанаты последних устроили погром на улицах Неаполя. Болельщики при поддержке ультрас "Аталанты" столкнулись с полицией.
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