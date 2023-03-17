  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера

Лига Европы
(1 голосов)

Нидерландцы вышли в четвертьфинал Лиги Европы

"Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (7:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась ничьей - 1:1.

"Это было нереально, как мы так быстро обеспечили себе результат. Обычно нам нужно больше моментов, чтобы забить, так что спасибо моим игрокам за их эффективность в этот вечер.

"Шахтер" хорошо провел первый тайм, и вы видели, как наши футболисты блокировали удары в штрафную. Они были так полны решимости получить хороший результат", – приводит слова Слота пресс-служба УЕФА.

Отметим, что жеребьевка 1/4 и полуфиналов Лиги Европы пройдет сегодня, 17-го февраля в 14:00.

Читайте такжеШахтер: Спасибо команде за сезон, гордимся представлять Украину на футбольной арене!
По теме
yellow-arrow
Среди них один из обидчиков Шахтера. Претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
yellow-arrow
Зинченко отличился 83% точностью пасов в матче против Спортинга
yellow-arrow
Судаков: На каждую игру мы выходили ради болельщиков и наших воинов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
17.03.2023 в 08:35
Никогда не понимал команды которые хотят как можно крупнее победить поверженного уже соперника, 4-0, 5-0 было бы достаточно, а они хотели 10-0 выиграть, а в других матчах еле гол забивали. Пример Ливерпуль, выиграли у МЮ 7-0, а затем проиграли Борнмуту 1-0.
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
17.03.2023 в 08:21
I не одна "свiдома" сволота не побачила цей коментар
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде