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"Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
Нидерландцы вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (7:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась ничьей - 1:1.
"Это было нереально, как мы так быстро обеспечили себе результат. Обычно нам нужно больше моментов, чтобы забить, так что спасибо моим игрокам за их эффективность в этот вечер.
"Шахтер" хорошо провел первый тайм, и вы видели, как наши футболисты блокировали удары в штрафную. Они были так полны решимости получить хороший результат", – приводит слова Слота пресс-служба УЕФА.
Отметим, что жеребьевка 1/4 и полуфиналов Лиги Европы пройдет сегодня, 17-го февраля в 14:00.
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