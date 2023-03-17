"Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (7:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась ничьей - 1:1.

"Это было нереально, как мы так быстро обеспечили себе результат. Обычно нам нужно больше моментов, чтобы забить, так что спасибо моим игрокам за их эффективность в этот вечер.

"Шахтер" хорошо провел первый тайм, и вы видели, как наши футболисты блокировали удары в штрафную. Они были так полны решимости получить хороший результат", – приводит слова Слота пресс-служба УЕФА.