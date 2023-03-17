Судаков: На каждую игру мы выходили ради болельщиков и наших воинов

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал разгромное поражение от "Фейеноорда" (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Сегодня трудный день, трудно что-то говорить. Это футбол, много работы впереди, цели не меняются.

Спасибо команде за это путешествие, этот дух, это удовольствие и безумный запал.

Большое спасибо болельщикам за поддержку! На каждую игру мы выходили ради вас и наших воинов", - написал Судаков.