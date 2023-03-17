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Судаков: На каждую игру мы выходили ради болельщиков и наших воинов
Хавбек "Шахтера" - о поражении от "Фейеноорда"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал разгромное поражение от "Фейеноорда" (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Сегодня трудный день, трудно что-то говорить. Это футбол, много работы впереди, цели не меняются.
Спасибо команде за это путешествие, этот дух, это удовольствие и безумный запал.
Большое спасибо болельщикам за поддержку! На каждую игру мы выходили ради вас и наших воинов", - написал Судаков.
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
17.03.2023 в 08:52
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MaximSK (Киев)
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Mexxxxx (Просяная)
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