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Судаков: На каждую игру мы выходили ради болельщиков и наших воинов

Лига Европы
(1 голосов)

Хавбек "Шахтера" - о поражении от "Фейеноорда"

Судаков: На каждую игру мы выходили ради болельщиков и наших воинов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал разгромное поражение от "Фейеноорда" (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Сегодня трудный день, трудно что-то говорить. Это футбол, много работы впереди, цели не меняются.

Спасибо команде за это путешествие, этот дух, это удовольствие и безумный запал.

Большое спасибо болельщикам за поддержку! На каждую игру мы выходили ради вас и наших воинов", - написал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Георгий Судаков
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
17.03.2023 в 08:52
К Судакову пожалуй претензий чуть поменьше чем к остальным. Жаль что не забил в первом тайме дальним выстрелом, гол был бы шикарный.
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MaximSK (Киев)
17.03.2023 в 08:51
Когда проигрываешь 7-1, лучше молчать и не показываться людям на лицо какое-то время , они этим поражением они унизили украинский футбол, сделали посмешищем в Европе, в россии радуются этому поражению. Динамо провело отвратительный сезон в Европе, Днепр провел средний сезон, но до такого уровня они не опускались, Динамо проиграла Бенфике 0-3, которая вряд ли слабее Фейенорда, а Днепр АЗ 1-2, которая только на 4 очка отстает от Фейенорда в чемпионате
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scorpius (Ck)
17.03.2023 в 08:57
Открою тебе тайну, если ты не знал - везде в Европе где играют в норм футбол даже после тяжелых игр и проигрышей принято давать интервью и комментарии во флеш зонах или даже обязаны это делать. Как бы ни было тяжело, а сказать что-то надо, а не забиться как мышь и молчать - это у нас так могут некоторые.
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Mexxxxx (Просяная)
17.03.2023 в 08:38
Ну слово удовольствие он зря сказал...
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