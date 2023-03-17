Пятов: Давно доказали, что Шахтер – сильнейшая украинская команда

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поддержал команду после вылета из Лиги Европы от "Фейеноорда" (1:7).

Моя команда показала себя достойно в еврокубках. Моя команда подарила болельщикам евровесну, о которой все так мечтали. Моя команда стала примером того, как преодолеваются препятствия, как она сплачивается и становится одним целым. Даже когда вокруг говорят: "Команды уже нет" или "Без него "Шахтер" не сможет".

"Я горжусь своей командой. И после громких побед, и после болезненных поражений.

Мы давно не знаем, что такое домашний стадион. Но знаем, как нас поддерживают наши, из дома и вне его. И в этой поддержке наша сила. Нас уже давно не пугают дорожные трудности, потому что мы не скулим, а делаем свою работу, несмотря на количество часов в пути.

Мы уже давно доказали, что "Шахтер" – сильнейшая украинская команда, о которой знает мир. О нас, об Украине! Команда завершила борьбу в Лиге в Европе, проиграла эту футбольную битву. И продолжает свой путь в УПЛ.

Мы продолжаем свою борьбу вне поля вместе со всей страной и нашими защитниками борьбу за главную победу Украины! Спасибо всем болельщикам, украинцам и ВСУ. Вместе победим", - написал Пятов.