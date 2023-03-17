Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятый забитый мяч в ворота Шахтера претендует на звание лучшего гола недели в ЛЕ
В топ-4 нашлось места и для игрока "Спортинга"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.
За индивидуальную награду поборются:
- полузащитник "Спортинга" Педру Гонсалвеш - забил гол с центра поля в ворота лондонского "Арсенала" (1:1, 5:3 пенальти);
- форвард "Манчестер Юнайтеда" Маркус Рэшфорд - отметился красивыи ударом из-за пределов штрафной в матче против "Бетиса" (1:0);
- вингер "Фейеноорда" Уссама Идрисси - его второй гол в ворота "Шахтера" (7:1) - мяч от штанги влетел в девятку ворот;
- хавбек "Роял Юниона" Лоик Лапуссен - отличился в поединке с "Унион Берлином" (3:0).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
⚽️ Four amazing #UEL goals but which is your favourite? ????️@Heineken || #UELGOTW— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
- Таблица коэффициентов УЕФА. Закончили, но не мучились
- ЛЕ. Арсенал - Спортинг 1:1, пен. 3:5. Обидный вылет, но шанс сосредоточиться на АПЛ
- Фейеноорд - Шахтер 7:1. Бесславный конец
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Красотка дня. Сексуальная невеста главного бомбардира Фейеноорда. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн