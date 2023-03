Пятый забитый мяч в ворота Шахтера претендует на звание лучшего гола недели в ЛЕ

УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

За индивидуальную награду поборются:

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

⚽️ Four amazing #UEL goals but which is your favourite? ????️@Heineken || #UELGOTW