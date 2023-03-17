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Пятый забитый мяч в ворота Шахтера претендует на звание лучшего гола недели в ЛЕ

Лига Европы
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В топ-4 нашлось места и для игрока "Спортинга"

Пятый забитый мяч в ворота Шахтера претендует на звание лучшего гола недели в ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

За индивидуальную награду поборются:

  • полузащитник "Спортинга" Педру Гонсалвеш - забил гол с центра поля в ворота лондонского "Арсенала" (1:1, 5:3 пенальти);
  • форвард "Манчестер Юнайтеда" Маркус Рэшфорд - отметился красивыи ударом из-за пределов штрафной в матче против "Бетиса" (1:0);
  • вингер "Фейеноорда" Уссама Идрисси - его второй гол в ворота "Шахтера" (7:1) - мяч от штанги влетел в девятку ворот;
  • хавбек "Роял Юниона" Лоик Лапуссен - отличился в поединке с "Унион Берлином" (3:0).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Фейеноорд (Роттердам) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Педру Гонсалвеш
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