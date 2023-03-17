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Трубин: Мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил
Голкипер "Шахтера" подвел итоги еврокампании
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Фейеноорда" (1:7), а также подвел итоги выступлений команды в еврокубках.
"Очень трудный и грустный день для всех нас. Но то, что сделала команда, стоит уважения. Я очень горд быть ее частью. Горд за каждого в команде.
Считаю, что мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил и не верит. Каждый матч мы доказывали, что можем играть и показывать результат. И делали это так, как умели, всегда искренне и со 100% отдачей.
Играли за себя, за всю Украину. Мотивированные собственными мечтами, наставлениями Игора Йовичевича и вашей невероятной поддержкой. Мы продолжим работать дальше еще лучше, я уверен.
Такие разгромные поражения делают нас сильнее. Уже не раз доказывали, что умеем работать над ошибками и начинать все сначала с новыми силами", — написал Трубин в своем Instagram.
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