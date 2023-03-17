Трубин: Мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Фейеноорда" (1:7), а также подвел итоги выступлений команды в еврокубках.

"Очень трудный и грустный день для всех нас. Но то, что сделала команда, стоит уважения. Я очень горд быть ее частью. Горд за каждого в команде.

Считаю, что мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил и не верит. Каждый матч мы доказывали, что можем играть и показывать результат. И делали это так, как умели, всегда искренне и со 100% отдачей.