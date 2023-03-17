  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Трубин: Мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин: Мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил

Лига Европы
(1 голосов)

Голкипер "Шахтера" подвел итоги еврокампании

Трубин: Мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Фейеноорда" (1:7), а также подвел итоги выступлений команды в еврокубках.

"Очень трудный и грустный день для всех нас. Но то, что сделала команда, стоит уважения. Я очень горд быть ее частью. Горд за каждого в команде.

Считаю, что мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил и не верит. Каждый матч мы доказывали, что можем играть и показывать результат. И делали это так, как умели, всегда искренне и со 100% отдачей.

Играли за себя, за всю Украину. Мотивированные собственными мечтами, наставлениями Игора Йовичевича и вашей невероятной поддержкой. Мы продолжим работать дальше еще лучше, я уверен.

Такие разгромные поражения делают нас сильнее. Уже не раз доказывали, что умеем работать над ошибками и начинать все сначала с новыми силами", — написал Трубин в своем Instagram.

Читайте такжеПятый забитый мяч в ворота Шахтера претендует на звание лучшего гола недели в ЛЕ
По теме
yellow-arrow
Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
yellow-arrow
Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
yellow-arrow
Пятый забитый мяч в ворота Шахтера претендует на звание лучшего гола недели в ЛЕ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде