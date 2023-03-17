Не делайте трагедии из разгрома Шахтера, почему Реал главный фаворит ЛЧ. Влог Роберто Моралеса

Еврокубковый мидуик позади, пришло время делать выводы. Понятно, что в фокусе – выступление Шахтера в Лиге Европы и его сокрушительное поражение от Фейенорда. Впрочем, комментатор Роберто Моралес в своей влоге на канале UA-Футбол призывает спокойно относиться к цифрам на табло. А еще он называет неожиданных фаворитов Лиги Чемпионов (признается, что он немного мадридиста) и анонсирует главный поединок выходных в чемпионате Украины.

В этом выпуске: