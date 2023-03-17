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Не делайте трагедии из разгрома Шахтера, почему Реал главный фаворит ЛЧ. Влог Роберто Моралеса

Лига Европы
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Кто еще может замахнуться на европейскую корону

Не делайте трагедии из разгрома Шахтера, почему Реал главный фаворит ЛЧ. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Еврокубковый мидуик позади, пришло время делать выводы. Понятно, что в фокусе – выступление Шахтера в Лиге Европы и его сокрушительное поражение от Фейенорда. Впрочем, комментатор Роберто Моралес в своей влоге на канале UA-Футбол призывает спокойно относиться к цифрам на табло. А еще он называет неожиданных фаворитов Лиги Чемпионов (признается, что он немного мадридиста) и анонсирует главный поединок выходных в чемпионате Украины.

В этом выпуске:

  • 00:15 – Не надо танцевать на костях Шахтера
  • 01:20 – А Келси крут
  • 02:10 – Горняков в воскресенье ожидает тяжелый матч в УПЛ
  • 02:41 – Анонс суперматча в Чемпионате Украины
  • 03:47 – О Лиге Чемпионов: в чем магия Реала
  • 05:24 – Второй фаворит ЛЧ – сейчас или никогда
  • 06:53 – Темная лошадка сезона – присмотритесь к Интеру

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В статье: Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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