Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не делайте трагедии из разгрома Шахтера, почему Реал главный фаворит ЛЧ. Влог Роберто Моралеса
Кто еще может замахнуться на европейскую корону
Еврокубковый мидуик позади, пришло время делать выводы. Понятно, что в фокусе – выступление Шахтера в Лиге Европы и его сокрушительное поражение от Фейенорда. Впрочем, комментатор Роберто Моралес в своей влоге на канале UA-Футбол призывает спокойно относиться к цифрам на табло. А еще он называет неожиданных фаворитов Лиги Чемпионов (признается, что он немного мадридиста) и анонсирует главный поединок выходных в чемпионате Украины.
В этом выпуске:
- 00:15 – Не надо танцевать на костях Шахтера
- 01:20 – А Келси крут
- 02:10 – Горняков в воскресенье ожидает тяжелый матч в УПЛ
- 02:41 – Анонс суперматча в Чемпионате Украины
- 03:47 – О Лиге Чемпионов: в чем магия Реала
- 05:24 – Второй фаворит ЛЧ – сейчас или никогда
- 06:53 – Темная лошадка сезона – присмотритесь к Интеру
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- МЮ, Ювентус, Спортинг, Рома и другие участники 1/4 финала Лиги Европы
- Фейеноорд – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн