  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Они действительно хорошие соперники". Защитник Фейеноорда отдал должное Шахтеру
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Они действительно хорошие соперники". Защитник Фейеноорда отдал должное Шахтеру

Лига Европы
(1 голосов)

Давид Ганцко рад выходу команды в четвертьфинал Лиги Европы

"Они действительно хорошие соперники". Защитник Фейеноорда отдал должное Шахтеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник нидерландского "Фейеноорда" Давид Ганцко прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (7:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы так счастливы. Это удивительный результат. Сегодня у нас все прошло совершенно. Также мы забили много голов из-за пределов штрафной. Это немного напоминает мне игру в Лиге Европы, когда мы играли дома против "Штурма" из Граца. Это было что-то похожее, так как мы забили много голов.

Читайте такжеПятый забитый мяч в ворота Шахтера претендует на звание лучшего гола недели в ЛЕ

На прошлой неделе мы гораздо больше владели мячом, чем сегодня. Но мы подготовились к высокому прессингу, и когда получали мяч, они были более открытыми, поэтому мы могли их наказать.

Не следует ожидать, что нам повезет со жребием в четвертьфинале. Впереди еще две большие игры. У нас была задача пройти "Шахтер", и мы очень рады. Возможно, это не выглядит так, но они действительно хорошие соперники", - цитирует Ганцко пресс-служба УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Не делайте трагедии из разгрома Шахтера, почему Реал главный фаворит ЛЧ. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
yellow-arrow
Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде