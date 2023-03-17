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"Они действительно хорошие соперники". Защитник Фейеноорда отдал должное Шахтеру
Давид Ганцко рад выходу команды в четвертьфинал Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник нидерландского "Фейеноорда" Давид Ганцко прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (7:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы так счастливы. Это удивительный результат. Сегодня у нас все прошло совершенно. Также мы забили много голов из-за пределов штрафной. Это немного напоминает мне игру в Лиге Европы, когда мы играли дома против "Штурма" из Граца. Это было что-то похожее, так как мы забили много голов.
На прошлой неделе мы гораздо больше владели мячом, чем сегодня. Но мы подготовились к высокому прессингу, и когда получали мяч, они были более открытыми, поэтому мы могли их наказать.
Не следует ожидать, что нам повезет со жребием в четвертьфинале. Впереди еще две большие игры. У нас была задача пройти "Шахтер", и мы очень рады. Возможно, это не выглядит так, но они действительно хорошие соперники", - цитирует Ганцко пресс-служба УЕФА.
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