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Жеребьевка Лиги Европы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дальше без "Шахтера"
Решающие стадии Лиги Европы УЕФА будут проходить без представителей Украины, ведь "Шахтер" вылетел из турнира на предыдущей стадии турнира. Впрочем, от этого следить за соревнованием будет не менее интересно, ведь остаются в борьбе "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
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Церемония жеребьевки 1/4 и 1/2 финалов Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта, и начнется в 14:00 по Киеву. Следить за событием вы можете в видео трансляции прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO.
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