  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Жеребьевка Лиги Европы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьевка Лиги Европы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Европы
(1 голосов)

Дальше без "Шахтера"

Жеребьевка Лиги Европы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

Решающие стадии Лиги Европы УЕФА будут проходить без представителей Украины, ведь "Шахтер" вылетел из турнира на предыдущей стадии турнира. Впрочем, от этого следить за соревнованием будет не менее интересно, ведь остаются в борьбе "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Церемония жеребьевки 1/4 и 1/2 финалов Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта, и начнется в 14:00 по Киеву. Следить за событием вы можете в видео трансляции прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO.

По теме
yellow-arrow
МЮ снова будет играть с испанцами. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
yellow-arrow
Кина не будет - блэкаут. Акценты зрителя на игре Фейеноорда с Шахтером
yellow-arrow
Не делайте трагедии из разгрома Шахтера, почему Реал главный фаворит ЛЧ. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде