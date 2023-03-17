Жеребьевка Лиги Европы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Решающие стадии Лиги Европы УЕФА будут проходить без представителей Украины, ведь "Шахтер" вылетел из турнира на предыдущей стадии турнира. Впрочем, от этого следить за соревнованием будет не менее интересно, ведь остаются в борьбе "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Церемония жеребьевки 1/4 и 1/2 финалов Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта, и начнется в 14:00 по Киеву. Следить за событием вы можете в видео трансляции прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO.