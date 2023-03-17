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МЮ снова будет играть с испанцами. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
Ювентус ожидает встречу с клубом, выбившим Арсенал
фото - Getty Images
В пятницу, 17 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала и последующих стадий Лиги Европы. Борьбу за трофей продолжают две итальянские команды, а также представители Англии, Германии, Португалии, Бельгии, Нидерландов и Испании.
На этом этапе во время жеребьевки не было сеяных и несеянных, не было ограничений на встречи команд из одной ассоциации.
Итак, по итогам жеребьевки, которую проводил Золтан Гера, в четвертьфинале Лиги Европы сыграют следующие пары:
- "Манчестер Юнайтед" - "Севилья"
- "Ювентус" - "Спортинг"
- "Байер" - "Юнион"
- "Фейеноорд" - "Рома"
Полуфинал сформирован следующим образом:
- "Ювентус"/"Спортинг" VS "Манчестер Юнайтед"/"Севилья"
- "Фейеноорд"/"Рома" VS "Байер"/"Юнион"
Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы запланированы на 13 апреля, ответные матчи пройдут 20-го апреля. Полуфинал состоится 11 и 18 мая. Финал запланирован на 31 мая, игра состоится в Будапеште на Пушкаше Арене.
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