Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одним словом. УЕФА отметил гол Ракицкого в ворота Фейеноорда
Защитник забил феноменальный мяч
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА решил напомнить гол защитника донецкого"Шахтера" Ярослава Ракицкого. Пресс-служба организации в своем Instagram опубликовала видео гола украинца в ворота нидерландского "Фейеноорда" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Гений", — коротко подписала пресс-служба УЕФА.
Напомним, Ракицкий переправил мяч в ворота нидерландцев спиной в падении, хотя многие спорят, что гол был забит все-таки другой частью тела. Также добавим, что первая игра с "Фейеноордом" завершилась для "горняков" вничью (1:1). В ответной встрече украинская команда потерпела разгром (1:7) и вылетела из турнира.
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"
- Клуб Первой лиги подписал бывшего защитника Зари
- Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – есть детали инцидента
- Михайличенко - о поражении Шахтера Фейеноорду: Есть такой жаргон у футболистов – "мертвые"
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО