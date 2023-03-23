Одним словом. УЕФА отметил гол Ракицкого в ворота Фейеноорда

УЕФА решил напомнить гол защитника донецкого"Шахтера" Ярослава Ракицкого. Пресс-служба организации в своем Instagram опубликовала видео гола украинца в ворота нидерландского "Фейеноорда" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Гений", — коротко подписала пресс-служба УЕФА.

Напомним, Ракицкий переправил мяч в ворота нидерландцев спиной в падении, хотя многие спорят, что гол был забит все-таки другой частью тела. Также добавим, что первая игра с "Фейеноордом" завершилась для "горняков" вничью (1:1). В ответной встрече украинская команда потерпела разгром (1:7) и вылетела из турнира.