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На сколько баллов Швейцария будет опережать Украину? Локальная борьба Таблицы коэффициентов
Анонс первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций
scdnipro1.com.ua
В текущем еврокубковом сезоне для Украины остаются два актуальных вопроса. Первое и самое важное: получит ли чемпион УПЛ пропуск в группу ЛЧ 2023/24 без квалификации? И второе – какой отрыв в Таблице коэффициентов в начале сезона 2023/24 от Украины будет у Швейцарии? С акцентом на этих темах и следим за четвертьфиналами (и дальше по дистанции).
В Лиге чемпионов нужны победы "Реала" и "Бенфики" над соперниками ("Челси" и "Интером" соответственно), которые идут вне топ-4 в своих национальных лигах. "Милан" в настоящее время занимает место в зоне Лиги чемпионов, однако его проход в полуфинал – это риск, в отличие от прохода туда "Наполи", который уже в ближайшем туре Серии А может полностью гарантировать себе топ-4 и, соответственно место в группе следующей Лиги чемпионов. В паре "Манчестер Сити" – "Бавария" приоритетов для Украины нет, если не рассматривать всерьез информацию о возможном снятии очков (или отстранения) с "Манчестер Сити" из-за финансового фейр-плей.
В Лиге конференций следим за "Базелем". Как можно меньше набранных им очков сейчас – как можно больше шансов для Украины в следующем сезоне опередить Швейцарию в Таблице коэффициентов. Еще есть такой интерес как рейтинг клубов, в котором "Фиорентина" и "Андерлехт" уже по итогам ближайших матчей могут обойти "Зарю", но это сейчас второстепенное.
В Лиге Европы держим кулаки за то, чтобы до финала дошли команды, идущие в зоне Лиги чемпионов в своих национальных лигах. Это по принципу "а вдруг что-нибудь случится" (тогда произойдет смещение сетки, одним из вариантов которого (но не гарантированным) является перемещение вице-чемпиона УПЛ со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в третий, а значит – гарантированная минимум группа Лиги Европы). Из тех команд, которые продолжают борьбу, существенно от зоны Лиги чемпионов отстают "Севилья", "Ювентус", чуть меньше – "Байер" и "Спортниг". "Юнион" – в зоне квалификации
- "Безель" (Швейцария) 22:00 "Ницца" (Франция).
Остальные матчи
- "Гент" (Бельгия) 19:45 "Вест Хэм" (Англия);
- "Лех" (Польша) 22:00 "Фиорентина" (Италия);
- "Андерлехт" (Бельгия) 22:00 АЗ (Нидерланды).
- "Фейеноорд" (Нидерланды) 19:45 "Рома" (Италия);
- "Манчестер Юнайтед (Англия) 22:00 "Севилья" (Испания);
- "Ювентус" (Италия) 22:00 "Спортинг" (Португалия);
- "Байер" (Германия) 22:00 "Юнион" (Бельгия).
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