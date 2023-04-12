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Лучший бомбардир МЮ пропустит матч против Севильи
Рашфорд не поможет команде в ближайших матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд не поможет команде в ближайших матчах из-за повреждения.
Как сообщает пресс-служба клуба, форвард не успел восстановиться после мышечной травмы, полученной во встрече АПЛ с "Эвертоном" (2:0). Отмечается, что англичанин пропустит несколько поединков, но еще сыграет в текущем сезоне.
На счету Рашфорда 28 голов и 10 результативных передач в 47 матчах сезона во всех турнирах.
Напомним, завтра, 13 апреля "МЮ" сыграет первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Севильи", а 16 апреля против "Ноттингем Форест" в чемпионате Англии.
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