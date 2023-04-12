  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лучший бомбардир МЮ пропустит матч против Севильи
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший бомбардир МЮ пропустит матч против Севильи

Лига Европы
(1 голосов)

Рашфорд не поможет команде в ближайших матчах

Лучший бомбардир МЮ пропустит матч против Севильи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд не поможет команде в ближайших матчах из-за повреждения.

Как сообщает пресс-служба клуба, форвард не успел восстановиться после мышечной травмы, полученной во встрече АПЛ с "Эвертоном" (2:0). Отмечается, что англичанин пропустит несколько поединков, но еще сыграет в текущем сезоне.

На счету Рашфорда 28 голов и 10 результативных передач в 47 матчах сезона во всех турнирах.

Напомним, завтра, 13 апреля "МЮ" сыграет первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Севильи", а 16 апреля против "Ноттингем Форест" в чемпионате Англии.

Читайте такжеПретенденты на покупку МЮ возмущены тем, что до сих пор нет ответа на предложения
По теме
yellow-arrow
На сколько баллов Швейцария будет опережать Украину? Локальная борьба Таблицы коэффициентов
yellow-arrow
Сити примет Баварию, Мудрик против Реала, ТОП-матч в УПЛ. Расписание футбола на 10-16 апреля
yellow-arrow
Одним словом. УЕФА отметил гол Ракицкого в ворота Фейеноорда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutd.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде