Лучший бомбардир МЮ пропустит матч против Севильи

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд не поможет команде в ближайших матчах из-за повреждения.

Как сообщает пресс-служба клуба, форвард не успел восстановиться после мышечной травмы, полученной во встрече АПЛ с "Эвертоном" (2:0). Отмечается, что англичанин пропустит несколько поединков, но еще сыграет в текущем сезоне.

На счету Рашфорда 28 голов и 10 результативных передач в 47 матчах сезона во всех турнирах.

Напомним, завтра, 13 апреля "МЮ" сыграет первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Севильи", а 16 апреля против "Ноттингем Форест" в чемпионате Англии.