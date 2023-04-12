  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фейеноорд - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фейеноорд - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Европы
(1 голосов)

Встреча финалистов последнего розыгрыша Лиги конференций

Фейеноорд - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: The Sun

UA-Футбол
Новина українською

Меньше года назад эти команды встречались в финале Лиги конференций. Тогда сильнее оказалась "Рома" благодаря единственному голу в середине первого тайма. К текущему поединку "Фейеноорд" подходит в качестве лидера внутреннего чемпионата. В предыдущем раунде роттердамцы по сумме двух встреч разгромили донецкий "Шахтер" 8:2. Римляне уже прошли два этапа Лиги Европы и еще не пропустили ни одного гола: всухую одолели "Зальцбург", а затем - "Реал Сосьедад".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч
13 апреля. Начало в 19:45
"Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) - "Рома" (Рим, Италия)
Трансляция – MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Феєнорд - Рома дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Лучший бомбардир МЮ пропустит матч против Севильи
yellow-arrow
На сколько баллов Швейцария будет опережать Украину? Локальная борьба Таблицы коэффициентов
yellow-arrow
Сити примет Баварию, Мудрик против Реала, ТОП-матч в УПЛ. Расписание футбола на 10-16 апреля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде