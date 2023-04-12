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Фейеноорд - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча финалистов последнего розыгрыша Лиги конференций
Фото: The Sun
Меньше года назад эти команды встречались в финале Лиги конференций. Тогда сильнее оказалась "Рома" благодаря единственному голу в середине первого тайма. К текущему поединку "Фейеноорд" подходит в качестве лидера внутреннего чемпионата. В предыдущем раунде роттердамцы по сумме двух встреч разгромили донецкий "Шахтер" 8:2. Римляне уже прошли два этапа Лиги Европы и еще не пропустили ни одного гола: всухую одолели "Зальцбург", а затем - "Реал Сосьедад".
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Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч
13 апреля. Начало в 19:45
Трансляция – MEGOGO
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