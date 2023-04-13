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Манчестер Юнайтед - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Юнайтед – Севилья, Лига Европы, 13 апреля 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три года назад команды встречались в полуфинале Лиги Европы и в обоих случаях победу праздновали испанцы. Но в этот раз фаворитом выступает английский гранд, несмотря на статус Севильи главного специалиста по турниру. Андалусцы переживают не лучшие времена и в чемпионате еще предстоит постараться, чтобы в конце сезона не портить себе нервы борьбой за выживание.
У МЮ ситуация тоже не идеальна, но, похоже, Эрик Тен Хаг решительно настроен получить первый серьезный трофей во главе красных дьяволов.
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Удастся ли Манчестер Юнайтед подтвердить свой статус результатом, смотрите в четверг, 13 апреля. Начало игры МЮ – Севилья в 22:00.
В Украине легальная интернет-трансляция матча доступна на сервисе MEGOGO (Футбол Первый). Также в прямом эфире поединок будет показан в кабельной сети Воля TV.
В качестве альтернативы предлагаем текстовую трансляцию матча на UA-Футбол | Манчестер Юнайтед – Севилья онлайн >>>
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