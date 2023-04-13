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Манчестер Юнайтед - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Манчестер Юнайтед - Севилья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

МЮ – настоящая гроза испанских клубов в Лиге Европы. Уже были противостояния с "Реал Сосьедад", "Бетисом" и "Барселоной", на очереди – "Севилья". В этой паре есть четкий фаворит, но на такой стадии Лиги Европы возможны сюрпризы.

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Матч состоится в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Европы
1/4 финала, первый матч
13 апреля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

МЮ 22:00 "Севилья"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Севілья
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