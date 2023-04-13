Манчестер Юнайтед - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

МЮ – настоящая гроза испанских клубов в Лиге Европы. Уже были противостояния с "Реал Сосьедад", "Бетисом" и "Барселоной", на очереди – "Севилья". В этой паре есть четкий фаворит, но на такой стадии Лиги Европы возможны сюрпризы.

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Матч состоится в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Европы

1/4 финала, первый матч

13 апреля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

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