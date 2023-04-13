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Ювентус - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Ювентус - Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ювентус - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг" на предыдущем этапе турнира сенсационно выбил из Лиги Европы "Арсенал". Португальцы показали стальной характер и уже почувствовали свою мощь выиграть турнир. Почему бы и нет? Лига Европы может стать для "Львов" тем пропуском в следующую Лигу чемпионов, которого может не быть через внутренний чемпионат. Но ведь у "Ювентуса" ситуация аналогичная.

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Матч состоится в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости.

13 апреля. 22:00. Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" 22:00 "Спортинг"

Главный арбитр: Халиль Мелер (Турция)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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Трансляція матчу Ювентус - Спортинг
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