Ювентус - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Спортинг" на предыдущем этапе турнира сенсационно выбил из Лиги Европы "Арсенал". Португальцы показали стальной характер и уже почувствовали свою мощь выиграть турнир. Почему бы и нет? Лига Европы может стать для "Львов" тем пропуском в следующую Лигу чемпионов, которого может не быть через внутренний чемпионат. Но ведь у "Ювентуса" ситуация аналогичная.

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Матч состоится в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости.

13 апреля. 22:00. Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Халиль Мелер (Турция)

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