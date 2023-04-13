Лига Европы. Обидчик Шахтера побеждает Рому

В прошлом году "Фейеноорд" дошел до финала Лиги конференций, где уступил "Роме". Но ведь в прошлом году эта команда не была столь близка к чемпионству в Эредивизии, как сейчас. "Фейеноорд" стал сильнее, поэтому логично, что плей-офф Лиги конференций сменился на плей-офф Лиги Европы.

Дойдут ли нидерландцы до финала? Говорить еще рано, но шаг на встречу к заветной цели "Фейеноорд" сделал. К тому же через голову "Ромы", которая как раз и забрала трофей из-под носа нидерландского гранда в Лиге конференций. 1:0 – не гарантия общего успеха (будет еще ответный матч), однако неплохой фундамент перед выездом в Рим.

В этой игре ни у одной из команд не было четкого безоговорочного преимущества. "Фейеноорд" больше владел мячом, но "Рома" чаще пробивала по воротам. У римлян более высокий показатель "ожидаемых голов", но нидерландцы лучше распорядились реальными моментами. Вернее, моментом, потому что все решил один-единственный эпизод. Идрисси промчался флангом и выполнил передачу на линию штрафной точно на ногу Вифферу, тот пробил с отскоком от газона.

Тут-то "Рома" и вспомнила момент, состоявшийся в конце первого тайма, который мог направить ход поединка в другое русло. Пеллегрини тогда не реализовал пенальти, что стало одной из причин второго подряд сухого для "волков" матча в Лиге Европы. На следующей неделе "Рома" не может позволить себе такую ошибку. Потому что если не забьет – точно вылетит.

ЛЕ. 1/4-я финала

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия) 1:0

Гол: Виффер 54

"Фейноорд": Бейлов - Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман - Кекчю, Виффер, Шимански - Джаханбахш (Данило 72), Хименес (Лопес 73), Идрисси (Пайшао 64)

"Рома": Патрисиу - Залевски, Манчини, Смолинг, Ибаньес - Спинаццола (Челик 84), Кристанте, Пеллегрини (Вейналдум 46), Матич, Дибала (Эль-Шаарави 26) - Абрахам (Белотти 58)

Предупреждения: Виффер 18, Шиманскі 35

Нереализованный пенальти: Пеллегрини 43