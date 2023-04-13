Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо насторожился. Фейеноорд – Рома 1:0. Обзор матча, видео гола
Фейеноорд - Рома ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейеноорд" не планирует просто так отпускать борьбу в Лиге Европы. У команды хватает ресурсов для борьбы на двух фронтах, поэтому параллельно с лидерством в чемпионате Нидерландов "Фее" одержал важную победу в Лиге Европы над "Ромой".
1:0 – это еще не гарантия общего успеха, но Жозе Моуриньо насторожился. Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.
ЛЕ. 1/4-я финала
"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия) 1:0
Гол: Виффер 54
Популярное сейчас
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Байер – Юнион Сент-Жиллуаз. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги Европы на 13.04.2023
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 19:27 Зарубежные Фейеноорд - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- 00:10 Зарубежные ЛЕ. Сильный характер Фенербахче, Фекир тащит Бетис, Реал Сосьедад берет максимум очков, Фрайбург в 1/8
- 23:59 Зарубежные Лига Европы. Фенербахче, Фрайбург и Реал Сосьедад вышли в плей-офф, удивительная группа F