Моуриньо насторожился. Фейеноорд – Рома 1:0. Обзор матча, видео гола

"Фейеноорд" не планирует просто так отпускать борьбу в Лиге Европы. У команды хватает ресурсов для борьбы на двух фронтах, поэтому параллельно с лидерством в чемпионате Нидерландов "Фее" одержал важную победу в Лиге Европы над "Ромой".

1:0 – это еще не гарантия общего успеха, но Жозе Моуриньо насторожился. Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.

ЛЕ. 1/4-я финала

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия) 1:0

Гол: Виффер 54