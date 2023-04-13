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Моуриньо насторожился. Фейеноорд – Рома 1:0. Обзор матча, видео гола

Лига Европы
(1 голосов)

Фейеноорд - Рома ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Моуриньо насторожился. Фейеноорд – Рома 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Фейеноорд" не планирует просто так отпускать борьбу в Лиге Европы. У команды хватает ресурсов для борьбы на двух фронтах, поэтому параллельно с лидерством в чемпионате Нидерландов "Фее" одержал важную победу в Лиге Европы над "Ромой".

1:0 – это еще не гарантия общего успеха, но Жозе Моуриньо насторожился. Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.

ЛЕ. 1/4-я финала
"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия) 1:0
Гол: Виффер 54

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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
13.04.2023 в 23:21
Бажаю удачі Фейєноорду.
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