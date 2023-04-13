Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Щенсны покинул поле в матче со Спортингом в слезах и держась за грудь
Предварительно, ничего серьезного
Фото: twitter.com/relevo
Войцех Щенсны преждевременно покинул поле в матче 1/4 финала Лиги Европы со "Спортингом". Голкипер "Ювентуса" держался за грудь и плакал, уходя на замену.
Вратаря пришлось заменить на 44-ой минуте встречи. Вместо него на поле появился Маттиа Перин.
Сообщается, что после первого обследования с голкипером все в порядке. Ему сделали ЭКГ (электрокардиографию) сразу после ухода на замену.
Щенсны провел в этом сезоне за "Юве" 29 матчей, в которых пропустил 28 голов. В 16-ти поединках Войцех оставил свои ворота нетронутыми.
Wojciech Szczęsny, portero de la Juventus, se retira entre lágrimas.— Relevo (@relevo) April 13, 2023
???? Los médicos han decidido que saliera del campo por precaución, se desconocen los motivos. pic.twitter.com/oWs34U6Zsb
Популярное сейчас
- "Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо
- В ГУР уже предварительно знают, кто зверски казнил украинского военного
- Луческу: Ахметов расстроился, что я ушел в киевское Динамо
- На сколько баллов Швейцария будет опережать Украину? Локальная борьба Таблицы коэффициентов
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО