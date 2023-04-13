Щенсны покинул поле в матче со Спортингом в слезах и держась за грудь

Войцех Щенсны преждевременно покинул поле в матче 1/4 финала Лиги Европы со "Спортингом". Голкипер "Ювентуса" держался за грудь и плакал, уходя на замену.

Вратаря пришлось заменить на 44-ой минуте встречи. Вместо него на поле появился Маттиа Перин.

Сообщается, что после первого обследования с голкипером все в порядке. Ему сделали ЭКГ (электрокардиографию) сразу после ухода на замену.

Щенсны провел в этом сезоне за "Юве" 29 матчей, в которых пропустил 28 голов. В 16-ти поединках Войцех оставил свои ворота нетронутыми.