Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Италия и здесь сильнее. Ювентус – Спортинг 1:0. Обзор матча, видео гола
Ювентус - Спортинг ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" выбил из Лиги чемпионов "Порту". А буквально два дня назад победил в четвертьфинале "Бенфику". И вот теперь "Ювентус" в Лиге Европы преподал еще один итальянский урок португальцам.
1:0 – не катастрофический счет для "Спортинга", но ввиду прагматичного стиля соперника, отыграться будет очень сложно.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Спортинг" 1:0
Гол: Гатти 73
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо
- Василий Кравец интересен клубу УПЛ, который в следующем сезоне может сыграть в ЛЧ
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Манчестер Юнайтед – Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.04.23
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн