Италия и здесь сильнее. Ювентус – Спортинг 1:0. Обзор матча, видео гола

"Интер" выбил из Лиги чемпионов "Порту". А буквально два дня назад победил в четвертьфинале "Бенфику". И вот теперь "Ювентус" в Лиге Европы преподал еще один итальянский урок португальцам.

1:0 – не катастрофический счет для "Спортинга", но ввиду прагматичного стиля соперника, отыграться будет очень сложно.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Спортинг" 1:0

Гол: Гатти 73