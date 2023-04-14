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Италия и здесь сильнее. Ювентус – Спортинг 1:0. Обзор матча, видео гола

Лига Европы
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Ювентус - Спортинг ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Италия и здесь сильнее. Ювентус – Спортинг 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" выбил из Лиги чемпионов "Порту". А буквально два дня назад победил в четвертьфинале "Бенфику". И вот теперь "Ювентус" в Лиге Европы преподал еще один итальянский урок португальцам.

1:0 – не катастрофический счет для "Спортинга", но ввиду прагматичного стиля соперника, отыграться будет очень сложно.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Спортинг" 1:0
Гол: Гатти 73

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин)
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