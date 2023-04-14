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Испанский не стыд, а камбэк. МЮ – Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов
Манчестер Юнайтед - Севилья ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" стал настоящей грозой испанцев в нынешнем сезоне. Он выбил из Лиги Европы "Барселону" и "Бетес", в группе побеждал "Реал Сосьедад". И вот под руку манкунианцев попала "Севилья".
Итог напрашивался тот же – МЮ вел с преимуществом в два гола. Но испанцы не просто вернули себе надежду, но и забрали психологическую уверенность. Ведь голы, забитые в конце матча, позволяют ехать домой с ничьей. В домашнем матче "Севилья" попытается выйти в полуфинал.
Смотрите видеообзор первого матча четвертьфинала Лиги Европы.
Лига Европы
1/4 финала, первый матч
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
"Манчестер Юнайтед" - "Севилья" 2:2
Голы: Забитцер 14, 21 – Маласия 84 (авт.), Магвайр 90+3 (авт.)
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