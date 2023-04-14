Испанский не стыд, а камбэк. МЮ – Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов

"Манчестер Юнайтед" стал настоящей грозой испанцев в нынешнем сезоне. Он выбил из Лиги Европы "Барселону" и "Бетес", в группе побеждал "Реал Сосьедад". И вот под руку манкунианцев попала "Севилья".

Итог напрашивался тот же – МЮ вел с преимуществом в два гола. Но испанцы не просто вернули себе надежду, но и забрали психологическую уверенность. Ведь голы, забитые в конце матча, позволяют ехать домой с ничьей. В домашнем матче "Севилья" попытается выйти в полуфинал.

Смотрите видеообзор первого матча четвертьфинала Лиги Европы.

Лига Европы

1/4 финала, первый матч

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Манчестер Юнайтед" - "Севилья" 2:2

Голы: Забитцер 14, 21 – Маласия 84 (авт.), Магвайр 90+3 (авт.)