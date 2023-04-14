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"Матч был в наших руках". Тен Хаг отреагировал на упущенную победу МЮ

Лига Европы
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Манкунианцы забили два гола в свои ворота

"Матч был в наших руках". Тен Хаг отреагировал на упущенную победу МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Севильи" (2:2).

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"Матч был в наших руках. Мы вели со счетом 2:0 и могли забить третий и даже четвертый гол. Все было.

К сожалению, нам не повезло с травмами. Пришлось делать замены, потом мы потеряли контроль над игрой и пропустили два автогола. Удача была не на нашей стороне, надо принять это.

Нужно сделать выводы и уметь убивать интригу, но мы все еще можем добиться успеха на следующей неделе", - приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "красные дьяволы" упустили победу в концовке встречи, дважды забив в свои ворота. Ответный матч пройдет 20 апреля в Севилье.

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
uefa.com

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