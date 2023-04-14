"Матч был в наших руках". Тен Хаг отреагировал на упущенную победу МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Севильи" (2:2).

"Матч был в наших руках. Мы вели со счетом 2:0 и могли забить третий и даже четвертый гол. Все было.

К сожалению, нам не повезло с травмами. Пришлось делать замены, потом мы потеряли контроль над игрой и пропустили два автогола. Удача была не на нашей стороне, надо принять это.

Нужно сделать выводы и уметь убивать интригу, но мы все еще можем добиться успеха на следующей неделе", - приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.