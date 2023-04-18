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Результаты Лиги Европы могут упростить путь вице-чемпиону Украины, активность Швейцарии продолжается

Лига Европы
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Анонс ответных матчей четвертьфинала Лиги Европы и Лиги конференций

Результаты Лиги Европы могут упростить путь вице-чемпиону Украины, активность Швейцарии продолжается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" на 24 очка опережает в Серии А первую не лигочемпионовскую позицию, притом что на кону до конца чемпионата – все те же 24 балла. Не попасть в следующем сезоне в группу Лиги чемпионов "Наполи" может лишь при поражении во всех восьми последующих играх при победе "Интера" во всех восьми своих. Такие расклады почти нереальны. Так что "Наполи" уже практически в группе Лиги чемпионов 2023/24.

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Поэтому был бы выгоден Украине выигрыш этой командой трофея текущей Лиги чемпионов. Но у "Наполи" есть проблемы даже с выходом в полуфинал, ведь первый матч четвертьфинала неаполитанцы проиграли "Милану" 0:1. Однако по состоянию на сегодняшний день "Милан" как триумфатор Лиги чемпионов 2022/23 также устраивает Украину, потому что идет в Серии А в топ-4. Не устраивает "Интер", победивший "Бенфику" неделю назад, а в чемпионате Италии идущий вне топ-4.

В паре "Бавария" - "Манчестер Сити" (первый матч – 0:3) приоритетов нет, в паре "Челси" и "Реала" нужен проход дальше представителя Испании.

В Лиге конференций Украину и дальше продолжают интересовать результаты "Базеля". От этого зависит размер отставания нашей страны от Швейцарии в стартовой Таблице коэффициентов 2023/24. Приоритетов в других парах нет даже в разрезе рейтинга клубов. Разве что болеть против всех итальянцев, чтобы их Ассоциация не обошла "Зарю". Но это слишком мелко.

В Лиге Европы остается теоретический вариант перемещения вице-чемпиона Украины из Q2-CLnc в Q3-CLnc. Чтобы этот вариант хотя бы было актуально рассматривать, нужно, чтобы турнир выиграла команда из зоны Лиги чемпионов в своей лиге. Приоритеты – "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Фейеноорд".

Лига конференций. 20.04.2023

  • "Ницца" (Франция) 22:00 "Базель" (Швейцария) (первый матч – 2:2).

Остальные матчи:

  • АЗ (Нидерланды) 19:45 "Андерлехт" (Бельгия) (первый матч – 0:2);
  • "Фиорентина" (Италия) 19:45 "Лех" (Польша) (первый матч – 4:1);
  • "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 1:1).

Лига Европы. 20.04.2023

  • "Севилья" (Испания) 22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) (первый матч – 2:2);
  • "Спортинг" (Португалия) 22:00 "Ювентус" (Италия) (первый матч – 0:1);
  • "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Байер" (Германия) (первый матч – 1:1);
  • "Рома" (Италия) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды) (первый матч – 0:1).

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В статье: Четвертьфинал Лига Европы Лига конференций
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