Результаты Лиги Европы могут упростить путь вице-чемпиону Украины, активность Швейцарии продолжается

"Наполи" на 24 очка опережает в Серии А первую не лигочемпионовскую позицию, притом что на кону до конца чемпионата – все те же 24 балла. Не попасть в следующем сезоне в группу Лиги чемпионов "Наполи" может лишь при поражении во всех восьми последующих играх при победе "Интера" во всех восьми своих. Такие расклады почти нереальны. Так что "Наполи" уже практически в группе Лиги чемпионов 2023/24.

Поэтому был бы выгоден Украине выигрыш этой командой трофея текущей Лиги чемпионов. Но у "Наполи" есть проблемы даже с выходом в полуфинал, ведь первый матч четвертьфинала неаполитанцы проиграли "Милану" 0:1. Однако по состоянию на сегодняшний день "Милан" как триумфатор Лиги чемпионов 2022/23 также устраивает Украину, потому что идет в Серии А в топ-4. Не устраивает "Интер", победивший "Бенфику" неделю назад, а в чемпионате Италии идущий вне топ-4.

В паре "Бавария" - "Манчестер Сити" (первый матч – 0:3) приоритетов нет, в паре "Челси" и "Реала" нужен проход дальше представителя Испании.

В Лиге конференций Украину и дальше продолжают интересовать результаты "Базеля". От этого зависит размер отставания нашей страны от Швейцарии в стартовой Таблице коэффициентов 2023/24. Приоритетов в других парах нет даже в разрезе рейтинга клубов. Разве что болеть против всех итальянцев, чтобы их Ассоциация не обошла "Зарю". Но это слишком мелко.

В Лиге Европы остается теоретический вариант перемещения вице-чемпиона Украины из Q2-CLnc в Q3-CLnc. Чтобы этот вариант хотя бы было актуально рассматривать, нужно, чтобы турнир выиграла команда из зоны Лиги чемпионов в своей лиге. Приоритеты – "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Фейеноорд".

Лига конференций. 20.04.2023

"Ницца" (Франция) 22:00 " Базель" (Швейцария) (первый матч – 2:2).

Остальные матчи:

АЗ (Нидерланды) 19:45 "Андерлехт" (Бельгия) (первый матч – 0:2);

"Андерлехт" (Бельгия) (первый матч – 0:2); "Фиорентина" (Италия) 19:45 "Лех" (Польша) (первый матч – 4:1);

"Лех" (Польша) (первый матч – 4:1); "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 1:1).

Лига Европы. 20.04.2023