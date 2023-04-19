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Севилья - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2023 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" на поле "Манчестер Юнайтед" проигрывала 0:2, но сумела выровнять положение. С гостевой ничьей 2:2 гораздо проще строить планы на домашний матч. "Севилья" не излучает уверенности в матчах Ла Лиги, но Лига Европы – это стихия андалусийцев. Здесь они всегда в приоритете.
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Удастся ли МЮ не допустить тех ошибок, которые были допущены неделю назад? Сумеет ли Эрик Тен Хааг мотивировать своих подопечных и главное -0 так построить игру, чтобы завуалировать слабые стороны команды? Ответы на все эти вопросы будут предоставлены в четверг, 20-го апреля, в 22:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 1").
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>
Также по завершении игры на нашем сайте вы найдете отчет о матче и видео наилучших моментов. Следите за обновлениями.
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