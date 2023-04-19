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Спортинг - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Спортинг - Ювентус: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2023 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Ювентуса" в настоящее время есть огромные проблемы у Серии А. В топ-4 можно и не попасть. Лига Европы остается удобным путем для туринцев в Лигу чемпионов 2023/24. То же самое касается и "Спортинга", который в своем национальном чемпионате идет вне топ-3. Португальцы проиграли первый матч противостояния, но чувствуют в себе силы отыграться и ошеломить "Ювентус" так же, как ошеломили ранее "Арсенал".
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Матч ¼-й финала Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 2").
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>
Также по завершении игры на нашем сайте вы найдете отчет о матче и видео лучших моментов. Следите за обновлениями.
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