Спортинг - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

У "Ювентуса" в настоящее время есть огромные проблемы у Серии А. В топ-4 можно и не попасть. Лига Европы остается удобным путем для туринцев в Лигу чемпионов 2023/24. То же самое касается и "Спортинга", который в своем национальном чемпионате идет вне топ-3. Португальцы проиграли первый матч противостояния, но чувствуют в себе силы отыграться и ошеломить "Ювентус" так же, как ошеломили ранее "Арсенал".

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Матч ¼-й финала Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 2").

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