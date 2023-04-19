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Рома - Фейеноорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Рома - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2023 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома - Фейеноорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Это повторение прошлогоднего финала Лиги конференций. Однако тогда между командами был один матч, а сейчас – два. Первую серию противостояния выиграл "Фейеноорд", что можно считать первым шагом по направлению к реваншу. Ибо полноценная вендетта будет только в том случае, если роттердамцы выйдут в следующий раунд. Шансы для этого есть, но и у "Ромы" есть немалые шансы на своем поле отыграть отставание.

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Каким получится этот матч? Будут ли римляне со старта раскрываться? Сможет ли "Фейеноорд" избежать ошибок в защите? Обязательно узнаем.

Матч 1/4-й финала Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 3").

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Трансляція матчу Рома - Феєнорд
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>

Также по завершении игры на нашем сайте вы найдете отчет о матче и видео лучших моментов. Следите за обновлениями.

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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам)
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