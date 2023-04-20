Севилья - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" мог ехать на этот выезд как на прогулку или экскурсию. Однако англичане, ведя в домашнем поединке 2:0, растратили преимущество, поэтому вынуждены будут начинать все сначала уже на поле "Севильи". МЮ все равно выглядит фаворитом, но андалусийский клуб в Лиге Европы не боится авторитетов. Он сам авторитет вне зависимости от того, в каком состоянии находится.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Лига Европы

Четвертьфинал, ответный матч (счет в первом поединке 2:2)

20 апреля, 22:00. "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

"Севелья" 22:00 "Манчестер Юнайтед"

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

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