Спортинг - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Ювентус" в первом матче одержал победу 1:0. Это еще не гарантия всеобщего успеха, но удобный гандикап для итальянцев. Ведь отстаивать преимущество в один мяч – их стихия. Но соперник уверен в себе, ведь прошел в предыдущем круге "Арсенал". "Спортинг" готов удивлять дальше.

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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20 апреля. 22:00. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Результат первого матча - 0:1