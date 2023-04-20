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Спортинг - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Спортинг - Ювентус: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" в первом матче одержал победу 1:0. Это еще не гарантия всеобщего успеха, но удобный гандикап для итальянцев. Ведь отстаивать преимущество в один мяч – их стихия. Но соперник уверен в себе, ведь прошел в предыдущем круге "Арсенал". "Спортинг" готов удивлять дальше.
Матч Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
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20 апреля. 22:00. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
Лиссабон. "Жозе Альваладе"
"Спортинг" - "Ювентус"
Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Результат первого матча - 0:1
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