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Юнион Сент-Жилуаз - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Юнион Сент-Жилуаз - Байер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: фото из открытых источников
"Юнион Сент-Жилуаз" продолжает удивлять. Скромная команда, еще недавно даже не думавшая о еврокубках, сейчас претендует на полуфинал. После первого матча, в котором была ничья 1:1, это вполне реально. Но и Байер не готов отказываться от мечты победить в европейском турнире. Это будет очень интересное столкновение.
Матч Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
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Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
"Юнион Сент-Жиллуаз" 22:00 "Байер"
Первый матч – 1:1
Трансляция – Megogo
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