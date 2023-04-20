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Юнион Сент-Жилуаз - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Юнион Сент-Жилуаз - Байер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Юнион Сент-Жилуаз - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

"Юнион Сент-Жилуаз" продолжает удивлять. Скромная команда, еще недавно даже не думавшая о еврокубках, сейчас претендует на полуфинал. После первого матча, в котором была ничья 1:1, это вполне реально. Но и Байер не готов отказываться от мечты победить в европейском турнире. Это будет очень интересное столкновение.

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч

"Юнион Сент-Жиллуаз" 22:00 "Байер"

Первый матч – 1:1

Трансляция – Megogo

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Трансляція матчу Юніон Сент-Жилуаз - Байєр
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