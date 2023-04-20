Юнион Сент-Жилуаз - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Юнион Сент-Жилуаз" продолжает удивлять. Скромная команда, еще недавно даже не думавшая о еврокубках, сейчас претендует на полуфинал. После первого матча, в котором была ничья 1:1, это вполне реально. Но и Байер не готов отказываться от мечты победить в европейском турнире. Это будет очень интересное столкновение.

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч

Первый матч – 1:1

Трансляция – Megogo