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Рома - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Рома - Фейеноорд: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Рома - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этот еврокубковый сезон – итальянский. Уже есть итальянский полуфинал в Лиге чемпионов, по состоянию на начало этого матча одна итальянская команда уже будет в полуфинале Лиги конференций, а в другом четвертьфинале Лиги Европы "Ювентус" также близок к прорыву в 1/2-ю. Будет ли прорыв у "Ромы"? Римляне проиграли первый матч "Фейеноорду", но преимущество в один мяч в контексте этого противостояния – это почти ничто. Будет любопытно.

Матч Лиги Европы "Рома" - "Фейеноорд" состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Лига Европы, четвертьфинал, ответный матч

20 апреля 2023. Рома, “Олимпико”

“Рома” 22:00 “Фейеноорд” Роттердам

(первый матч – 0:1)

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Трансляція матчу Рома - Феєнорд
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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам) смотреть футбол онлайн
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