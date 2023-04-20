Рома - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Этот еврокубковый сезон – итальянский. Уже есть итальянский полуфинал в Лиге чемпионов, по состоянию на начало этого матча одна итальянская команда уже будет в полуфинале Лиги конференций, а в другом четвертьфинале Лиги Европы "Ювентус" также близок к прорыву в 1/2-ю. Будет ли прорыв у "Ромы"? Римляне проиграли первый матч "Фейеноорду", но преимущество в один мяч в контексте этого противостояния – это почти ничто. Будет любопытно.

Матч Лиги Европы "Рома" - "Фейеноорд" состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Лига Европы, четвертьфинал, ответный матч

20 апреля 2023. Рома, “Олимпико”

(первый матч – 0:1)

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол