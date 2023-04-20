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ЛЕ. Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0. Провал манкунианцев
Подопечные тен Хага сегодня почти ничего не показали
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Четвертьфинал, ответный матч (счет в первом поединке 2:2)
"Эстадио Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)
Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
20 апреля оставаться единственной командой среди топ-5 чемпионатов, которая еще не вылетела ни из одного турнира – это много стоит. В прямом смысле. Тен Хаг является консерватором в выборе состава. Он всегда выпускал сильнейших и редко производил ротации. Поэтому к матчу в Испании "Манчестер Юнайтед" подходил с большими потерями.
Однако самым большей из них является не конкретно кто-то из игроков. Скорее такой утратой есть отсутствие свежести и сыгранности. А также наличие Магуайра в составе. Есть много случаев, когда игрока не стоит постоянно критиковать, потому что у каждого бывают не только плохие матчи, но и периоды. Однако в случае с капитаном "Манчестер Юнайтед" – это полный провал.
Да, Варан и Мартинес вылетели, да, Шоу еще не готов сыграть с первых минут (ранее он выходил в центре защиты), однако стоит убирать Магуайра из состава любыми способами. Такое ощущение, что тен Хаг умышленно стреляет себе в ногу. В первом матче против "Севильи" в Англии Магуайр с первых минут начал "чудить", а в итоге оформил автогол. Сегодня он привез мяч в свои ворота уже на восьмой минуте.
Именно в этой ситуации виноват не только Харри, но основную ответственность несет он. Мяч был у де Хеа, Магуайр открылся в центре, посмотрел вокруг и попросил передачу. Давид мог вынести, но решил сыграть через пас. Дальше была потеря и суровый приговор Эн Несири.
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"Манчестер Юнайтед" все никак не мог усмирить мяч. Гости немного больше владели им, но это было совсем не результативно. До перерыва подопечные тен Хага не потревожили по-настоящему Буну, а первый удар в створ состоялся на 23-й минуте.
"Севилья" очень хотела и давила. Андалусийцы нашли отличный вариант, как спасти сезон – в фортовой для себя Лиге Европы. Хозяева были гораздо ближе ко второму голу, чем гости к первому. Перед перерывом "Севилья" все-таки забила, однако гол был отменен из-за офсайда в Акуньи, прострелившего на Окампоса.
В перерыве тен Хаг произвел две замены. На это "Севилья" ответила забитым голом на 47-й минуте: Баде плечом замкнул подачу Ракитича с углового. Снова "подфартило"? Скорее да. Но куда без везения.
Впоследствии "Манчестер Юнайтед" завелся. Гости стали больше фолить, а затем перехватили инициативу. Были полумоменты у Каземиро и Эриксена, однако все неточно. Практически до конца матча "манкунианцы" провели время в атаке, пока не пропустили третий.
После длинного паса-выноса вперед де Хеа вышел из ворот за пределы штрафной, остановил мяч для Эн Несири, а тот пробил в пустые. Давид хотел сыграть технично, а привез гол. Сегодня антигерой не только Магуайр.
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Четвертый раз за сезон МЮ терпит разгромное поражение в гостях. Тен Хаг пользуется правилом "лучше один раз 0:3, чем три раза по 0:1". Но, что самое интересное, "Севилья" продолжает держать марку в матчах против "манкунианцев". За пять официальных поединков в активе андалусийцев три победы и две ничьих. "Барселона" и "Бетис", учитесь!
Стоит и в общем отметить "Севилью". "Манчестер Юнайтед" в кризисе, но "Севилья" в чемпионате болтается в нижней части турнирной таблицы. Новый тренер Хосе Луис Мендилибар вселил нотку надежды в команду, которая теперь вполне может побороться за трофей.
Впереди у андалусийцев еще одно сверхтяжелое испытание – "Ювентус". Первый матч состоится через три недели в Турине.
"Севилья" (Севилья, Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 3:0
Голы: Эн Несири 8, 81, Баде 47
Севилья: Буну – Навас, Баде, Маркао (Сусо 29), Акунья (Теллес 84) – Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль 80) – Эн Несири
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака (Шоу 46) – Забитцер (Фред 68), Каземиро, Эриксен (Эланга 86) – Санчо (Рашфорд 46), Марсьяль (Вегхорст 54)
Предупреждения: Буна 73 – Каземиро 56, Антони 59, Шоу 90+3
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