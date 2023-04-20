ЛЕ. Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0. Провал манкунианцев

Лига Европы

Четвертьфинал, ответный матч (счет в первом поединке 2:2)

"Эстадио Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

20 апреля оставаться единственной командой среди топ-5 чемпионатов, которая еще не вылетела ни из одного турнира – это много стоит. В прямом смысле. Тен Хаг является консерватором в выборе состава. Он всегда выпускал сильнейших и редко производил ротации. Поэтому к матчу в Испании "Манчестер Юнайтед" подходил с большими потерями.

Однако самым большей из них является не конкретно кто-то из игроков. Скорее такой утратой есть отсутствие свежести и сыгранности. А также наличие Магуайра в составе. Есть много случаев, когда игрока не стоит постоянно критиковать, потому что у каждого бывают не только плохие матчи, но и периоды. Однако в случае с капитаном "Манчестер Юнайтед" – это полный провал.

Да, Варан и Мартинес вылетели, да, Шоу еще не готов сыграть с первых минут (ранее он выходил в центре защиты), однако стоит убирать Магуайра из состава любыми способами. Такое ощущение, что тен Хаг умышленно стреляет себе в ногу. В первом матче против "Севильи" в Англии Магуайр с первых минут начал "чудить", а в итоге оформил автогол. Сегодня он привез мяч в свои ворота уже на восьмой минуте.

Именно в этой ситуации виноват не только Харри, но основную ответственность несет он. Мяч был у де Хеа, Магуайр открылся в центре, посмотрел вокруг и попросил передачу. Давид мог вынести, но решил сыграть через пас. Дальше была потеря и суровый приговор Эн Несири.

"Манчестер Юнайтед" все никак не мог усмирить мяч. Гости немного больше владели им, но это было совсем не результативно. До перерыва подопечные тен Хага не потревожили по-настоящему Буну, а первый удар в створ состоялся на 23-й минуте.

"Севилья" очень хотела и давила. Андалусийцы нашли отличный вариант, как спасти сезон – в фортовой для себя Лиге Европы. Хозяева были гораздо ближе ко второму голу, чем гости к первому. Перед перерывом "Севилья" все-таки забила, однако гол был отменен из-за офсайда в Акуньи, прострелившего на Окампоса.

В перерыве тен Хаг произвел две замены. На это "Севилья" ответила забитым голом на 47-й минуте: Баде плечом замкнул подачу Ракитича с углового. Снова "подфартило"? Скорее да. Но куда без везения.

Впоследствии "Манчестер Юнайтед" завелся. Гости стали больше фолить, а затем перехватили инициативу. Были полумоменты у Каземиро и Эриксена, однако все неточно. Практически до конца матча "манкунианцы" провели время в атаке, пока не пропустили третий.

После длинного паса-выноса вперед де Хеа вышел из ворот за пределы штрафной, остановил мяч для Эн Несири, а тот пробил в пустые. Давид хотел сыграть технично, а привез гол. Сегодня антигерой не только Магуайр.

Четвертый раз за сезон МЮ терпит разгромное поражение в гостях. Тен Хаг пользуется правилом "лучше один раз 0:3, чем три раза по 0:1". Но, что самое интересное, "Севилья" продолжает держать марку в матчах против "манкунианцев". За пять официальных поединков в активе андалусийцев три победы и две ничьих. "Барселона" и "Бетис", учитесь!

Стоит и в общем отметить "Севилью". "Манчестер Юнайтед" в кризисе, но "Севилья" в чемпионате болтается в нижней части турнирной таблицы. Новый тренер Хосе Луис Мендилибар вселил нотку надежды в команду, которая теперь вполне может побороться за трофей.

Впереди у андалусийцев еще одно сверхтяжелое испытание – "Ювентус". Первый матч состоится через три недели в Турине.

"Севилья" (Севилья, Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 3:0

Голы: Эн Несири 8, 81, Баде 47

Севилья: Буну – Навас, Баде, Маркао (Сусо 29), Акунья (Теллес 84) – Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль 80) – Эн Несири

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака (Шоу 46) – Забитцер (Фред 68), Каземиро, Эриксен (Эланга 86) – Санчо (Рашфорд 46), Марсьяль (Вегхорст 54)

Предупреждения: Буна 73 – Каземиро 56, Антони 59, Шоу 90+3