ЛЕ. Спортинг - Ювентус 1:1 (1:2). Вновь отбились

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

"Спортинг" - "Ювентус" 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Эдвардс 20 (пен.) - Рабио 9

"Спортинг": Адан, Инасио (Рейс 81), Коатес, Диоманд, Эшгайо, Морита, Угарте, Нуно Сантуш (Артур 81), Поте, Тринкао (Чермити 81), Эдвардс

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер (Гатти 72), Сандро, Куадрадо, Локателли, Миретти (Погба 72), Рабио, Кьеза (Костич 78), Влахович (Милик 71), Ди Мария

Предупреждения: Угарте 24, Эдвардс 90+3 - Гатти 83, Погба 89

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Этот день мог стать кошмарным для "Ювентуса", мог выйти половинчатым, а мог и сверхуспешным. Со среды на четверг перенесли решение насчет апелляции клуба на снятие 15-ти очков в Серии А, в четверг нужно было играть тяжелый выездной матч в Лиссабоне в Лиге Европы и подтверждать успехи итальянского футбола в Лиге Чемпионов. В итоге получился замечательный день для "бьянконери". 15 очков вернули, "Спортинг" прошли.

В первом матче дома туринцы скорее отбивались. Должны были проигрывать со счетом 1:3, 1:4, а не побеждать со счетом 1:0. Тогда Массимилиано Аллегри удивил выходом дополнительного атакующего полузащитника вместо опорника. Говоря, что сделал это как ответ на критику защитного футбола команды. На этот раз же и вовсе выпустил дополнительного атакера (Кьезу) вместо защитника. По игре оба раза помогло не очень, но по результату - да.

Начали гости красочного и шумного "Жозе Альваладе" как раз смело, быстро. Быстро забили. Угловой защитники хозяев могли выбить два раза, но не получилось, защитник-оппонент Сандро задел мяч, а Рабио добил с полулета. После чего "Юве" уже начал постепенно снижать темп и отходить в оборону. А "Спортинг" как раз все пытался нагнетать, атаковать с флангов. Один прострел срикошетил от защитника в стойку, сразу же Рабио срубил Угарте.

Далее "Ювентус" доминировал лишь в концовке первого тайма и середине второго. Да и тогда недолго. Также иногда неплохо контратаковал. Куадрадо оставил навесом Влаховича перед пустыми воротами, но навес был слишком сильным, и мяч от лица Душана полетел прочь. Сам Влахович раскрутил защитника и пробил неточно. В целом же "Спортинг" сидел на воротах Щенсны. Хотя много создать ему не позволили. Лишь два удара в створ за матч.

В последней стадии матча "Юве" вернулся к игре с тремя центральными защитниками. Ошибочно, ведь чудом не пропустил. Данило ошибся, Эшгайо вышел на вратаря по правому флангу. Прострел справа, и переквалифицированный в форварды центральный защитник Коатес замыкает с семи метров. Прострел Коатеса, Сандро выбивал неуклюже и в сторону собственных ворот. Но все эти мячи пошли неточно. Даже не близко.

"Спортинг" в 21-ом веке противостоял итальянским командам девять раз. И девять раз вылетал. Он рассчитывал изменить статистику, опираясь на проход "Арсенала", а сегодня - и на родной стадион, доминировал, давил, но упустил слишком много моментов. Рубен Аморим признал, что этот сезон неудачен для команды даже в случае победы в Лиге Европы. А теперь - тем более.

Вряд ли удачен сезон и для "Ювентуса". Играет он уж точно в лучшем случае посредственно. Но отбился и от судов, и от "львов", поддержал итальянскую атмосферу выбивания португальцев ("Интер" выбил "Бенфику" и "Порту", "Фиорентина" - "Брагу"), реабилитировавшись за поражения от "Бенфики" осенью. Он остается на высоких стадиях в трех турнирах.