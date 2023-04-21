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Дьяволы в огне. Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
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Севилья - Манчестер Юнайтед ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Дьяволы в огне. Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кто бы мог подумать, что в этом противостоянии все закончится именно так? Начиналось ведь все с двух голов "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" получили удобное преимущество, но дальше как отрезало. Особенно в гостевом поединке, где расклеился Гарри Магуайр, а за ним – и все остальные.

Для "Севильи" Лига Европы продолжает оставаться уникальным турниром. В пятый раз за последние девять лет андалусийцы дошли до полуфинала.

"Эстадио Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

"Севилья" (Севилья, Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 3:0

Голы: Эн-Несири 8, 81, Баде 47

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед
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