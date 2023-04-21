Дьяволы в огне. Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0. Обзор матча, видео голов

Кто бы мог подумать, что в этом противостоянии все закончится именно так? Начиналось ведь все с двух голов "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" получили удобное преимущество, но дальше как отрезало. Особенно в гостевом поединке, где расклеился Гарри Магуайр, а за ним – и все остальные.

Для "Севильи" Лига Европы продолжает оставаться уникальным турниром. В пятый раз за последние девять лет андалусийцы дошли до полуфинала.

"Эстадио Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

"Севилья" (Севилья, Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 3:0

Голы: Эн-Несири 8, 81, Баде 47