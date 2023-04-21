И снова Италия. Спортинг - Ювентус 1:1. Обзор матча, видео голов

Итальянцы продолжают зажигать в этом сезоне. Две команды в полуфинале Лиги чемпионов, одна команда в полуфинале Лиги конференций и как минимум одна команда в полуфинале Лиги Европы. Постарался "Ювентус", подтвердивший счет первого матча (1:0) выездной ничьей.

"Спортинг" в предыдущем раунде прошел "Арсенал", но "Ювентус" ему оказался не по зубам. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

"Спортинг" - "Ювентус" 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Эдвардс 20 (пен.) - Рабио 9