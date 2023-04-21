  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. И снова Италия. Спортинг - Ювентус 1:1. Обзор матча, видео голов
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И снова Италия. Спортинг - Ювентус 1:1. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Спортинг - Ювентус ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

И снова Италия. Спортинг - Ювентус 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Итальянцы продолжают зажигать в этом сезоне. Две команды в полуфинале Лиги чемпионов, одна команда в полуфинале Лиги конференций и как минимум одна команда в полуфинале Лиги Европы. Постарался "Ювентус", подтвердивший счет первого матча (1:0) выездной ничьей.

"Спортинг" в предыдущем раунде прошел "Арсенал", но "Ювентус" ему оказался не по зубам. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

"Спортинг" - "Ювентус" 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Эдвардс 20 (пен.) - Рабио 9

По теме
yellow-arrow
Месть не состоялась. Рома - Фейеноорд 4:1. Обзор матча, видео голов
yellow-arrow
Не без сюрпризов: Известны все полуфиналисты Лиги Европы 2023. Расписание матчей
yellow-arrow
Конец бельгийской сказки. Юнион Сент-Жилуаз - Байер 1:4. Обзор матча, видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде