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И снова Италия. Спортинг - Ювентус 1:1. Обзор матча, видео голов
Спортинг - Ювентус ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянцы продолжают зажигать в этом сезоне. Две команды в полуфинале Лиги чемпионов, одна команда в полуфинале Лиги конференций и как минимум одна команда в полуфинале Лиги Европы. Постарался "Ювентус", подтвердивший счет первого матча (1:0) выездной ничьей.
"Спортинг" в предыдущем раунде прошел "Арсенал", но "Ювентус" ему оказался не по зубам. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.
Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
Лиссабон. "Жозе Альваладе"
"Спортинг" - "Ювентус" 1:1 (первый матч - 0:1)
Голы: Эдвардс 20 (пен.) - Рабио 9
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