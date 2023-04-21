Конец бельгийской сказки. Юнион Сент-Жилуаз - Байер 1:4. Обзор матча, видео голов

Это был отличный сезон для "Юниона". Команда, от которой ничего не ожидали, дошла до четвертьфинала Лиги Европы. А после первого матча претендовала даже на полуфинал. Да, домашний поединок против "Байера" не заладился, но от этого менее симпатичной бельгийская команда не стала.

Ну а "Байер" продолжает вынашивать свой план: выход в группу Лиги чемпионов 2023/24 через победу в Лиге Европы 2022/23. Дальше у него – "Рома".

Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч

"Юнион Сент-Жиллуаз" – "Байер" 1:4

Голы: Терхо 64 – Диаби 2, Баккер 37, Фримпонг 60, Гложек 79

Первый матч – 1:1