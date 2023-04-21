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Конец бельгийской сказки. Юнион Сент-Жилуаз - Байер 1:4. Обзор матча, видео голов
Юнион Сент-Жилуаз - Байер ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это был отличный сезон для "Юниона". Команда, от которой ничего не ожидали, дошла до четвертьфинала Лиги Европы. А после первого матча претендовала даже на полуфинал. Да, домашний поединок против "Байера" не заладился, но от этого менее симпатичной бельгийская команда не стала.
Ну а "Байер" продолжает вынашивать свой план: выход в группу Лиги чемпионов 2023/24 через победу в Лиге Европы 2022/23. Дальше у него – "Рома".
Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
"Юнион Сент-Жиллуаз" – "Байер" 1:4
Голы: Терхо 64 – Диаби 2, Баккер 37, Фримпонг 60, Гложек 79
Первый матч – 1:1
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