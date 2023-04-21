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Месть не состоялась. Рома - Фейеноорд 4:1. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
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Рома - Фейеноорд ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Месть не состоялась. Рома - Фейеноорд 4:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фейеноорд" стремился отомстить "Роме" за поражение в прошлогоднем финале Лиги конференций. И был близок к этому. Роттердамцы выиграли первый матч 1:0, а в ответном матче долгое время держали удобную для себя ничью 1:1. Однако пропустили в конце основного времени, а в экстраймах посыпались. Следовательно, дальше идет "Рома", сохраняя шансы на финал.

Интересно, что параллельным путем двигается "Ювентус". Возможен чисто итальянский финал.

Смотрите видеообзор победы "Ромы" над "Фейеноордом".

Лига Европы, четвертьфинал, ответный матч. Рома, “Олимпико”
“Рома” – “Фейеноорд” Роттердам 4:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Спинаццола 60, Дибала 89, Эль-Шаарави 101, Пеллегрини 110 – Пайшао 80

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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам)
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