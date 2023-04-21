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Тен Хаг после вылета МЮ из ЛЕ: Должны винить только себя
Наставник отметил, что игроки были недостаточно хороши
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после разгрома от "Севильи" (0:3) в матче 1/4 финала.
"Дело не в игроках, которых не было, дело в футболистах на поле. Они должны играть, я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно хороши.
Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за "Манчестер Юнайтед", ты должен быть готов к каждому матчу.
Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность", - сказал тен Хаг.
"МЮ" проиграл по сумме двух матчей (2:2 и 0:3) и выбыл из турнира.
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