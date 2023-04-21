"Вот почему у меня много седых волос". Моуриньо - о выходе Ромы в полуфинал ЛЕ

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился впечатлениями об ответной игре с "Фейеноордом" (4:1) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч римляне оказались сильнее нидерландцев (4:2) и прошли в полуфинал турнира.

Мы атаковали, когда нужно было атаковать, защищались, когда нужно было. Считаю, мы были лучше.

"Возможно, кто-то и думает иначе, но, по мне команда играла хорошо в сложном матче. Конечно, ситуация по неопределенности с Дибалой нам не помогала в подготовке. Травма Вейналдума создала нам проблемы.

Теперь вы понимаете, почему у меня такие седые волосы! Это потому что я провел больше 150 еврокубковых матчей, я видел все. Я сказал футболистам, что все будет не так, как против "Зальцбурга" или "Буде-Глимт". Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеальным.

Сейчас я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда важнее игроки, болельщики. Я уже не так важен. Я просто пытаюсь позволить фанатам получать удовольствие, а футболистам улучшаться. Горжусь этим.

Теперь мы должны как можно больше отдыхать, готовиться к Серии А и забыть на время о Лиге Европы", - сказал Моуриньо.