Отставание от Швейцарии в ТК, влияние на корзины посева. Как Украина зависит от результатов текущих еврокубков

До конца текущего еврокубкового сезона осталось пятнадцать матчей. Но еще так много вопросов, актуальных для Украины. Получит ли лучшая команда УПЛ прямой пропуск в группу Лиги чемпионов 2023/24 (зависит от статуса победителя Лиги чемпионов)? С какого раунда квалификации Лиги чемпионов стартует вице-чемпион УПЛ (зависит от статуса победителя Лиги Европы)? С каким отставанием в Таблице коэффициентов от Швейцарии начнет следующий сезон Украина (зависит от продвижения Базеля)?

Ну и второстепенные (по сравнению с вышеперечисленными) вопросы. В частности, на какую корзину следующей Лиги чемпионов будет претендовать "Шахтер"? В какой-то степени это тоже зависит от раскладов в еврокубках. Ориентиры для Украины очерчены четко. В Лиге конференций не выгодно продвижение "Базеля". В Лиге Европы выгодна общая победа команды из зоны Лиги чемпионов в своем чемпионате. Среди четырех полуфиналистов такой статус имеет только "Ювентус". В Лиге чемпионов, прежде всего, нужна победа команды из топ-4 своего чемпионата. Под этот критерий на сегодняшний день подпадают "Манчестер Сити" (уже не изменится), "Реал" (может обеспечить себе топ-4 в ближайшем туре Ла Лиги), "Интер" (только на два балла опережает пятую позицию в Серии А ). Продвижение "Милана" для Украины не выгодно, но ситуация может измениться, если команда зайдет в топ-4 Серии А. Это может произойти в следующем туре чемпионата Италии. А может и не произойти.

В паре "Реал" - "Манчестер Сити" есть смысл поддерживать представителя Испании, ведь он потерял реальные шансы на чемпионство в Ла Лиге (в отличие от "Манчетер Сити" – в АПЛ), и практически не оставил сомнений в своем пребывании в топ- 4. Так что победа "Реала" в текущей Лиге чемпионов поможет "Шахтеру" подняться на одну позицию в рейтинге участников Лиги чемпионов 2023/24. И даже одна позиция может оказаться решающей. Потому что сейчас горняки в режиме онлайн – первые в третьей корзине (с расчетом, что Лигу Европы 2022/23 выиграет "Ювентус").

(выгодны победы команд, что выделены жирным)

Лига чемпионов. 09.05.2023

"Реал" (Испания) 22:00 "Манчестер Сити" (Англия).

Лига чемпионов. 10.05.2023

"Милан" (Италия) 22:00 "Интер" (Италия).

Лига Европы. 11.05.2023

"Ювентус" (Италия) 22:00 "Севилья" (Испания);

"Севилья" (Испания); "Рома" (Италия) 22:00 "Байер" (Германия).

Лига конференций. 11.05.2023

"Фиорентина" (Италия) 22:00 "Базель" (Швейцария);

"Базель" (Швейцария); "Вест Хэм" (Англия) 22:00 АЗ (Нидерланды).

Важен нюанс по поводу "Базеля". В чемпионате Швейцарии он идет на пятом месте с двумя баллами преимущества над шестым. В случае не выигрыша Лиги конференций и опускания на шестое место команда не выйдет в еврокубки 2023/24. "Базель" – это самый рейтинговый представитель одного из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.