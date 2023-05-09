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Рома - Байер: где и когда смотреть онлайн матч Лига Европы

Лига Европы
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Жозе Моуриньо против Хаби Алонсо

Рома - Байер: где и когда смотреть онлайн матч Лига Европы

Фото: Squawka / Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Из-за чемпионатов своих стран обе команды почти потеряли шансы на выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако остается лазейка в виде Лиги Европы: победитель второго по статусу еврокубкового турнира получит путевку в ЛЧ. Поэтому "Рому" и "Байер" победа в двухраундовой дуэли должна мотивировать: несмотря на все отношения к этому соревнованию.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Рома" в последнее время не в лучших кондициях. Подопечные Жозе Моуриньо не знают вкуса побед со времени предыдущей игры в ЛЕ: "волки" победили в ответном матче 1/4 финала "Фейеноорд" 4:1, после чего дважды сыграли вничью и дважды - проиграли. "Байер" к минувшим выходным имел беспроигрышную серию с февраля, однако в пятницу сенсационно проиграл в дерби "Кельну" 1:2. Сосредоточились на еврокубках?

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Байером" состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Игра должна начаться в четверг, 11 мая и в 22:00 по киевскому времени.

В Украине эта игра не будет показана на ТВ. Встречу покажут на ОТТ-платформах MEGOGO и Воля TV – обе они работают по подписке.

Если у вас не будет возможности увидеть встречу, следите за ходом событий на нашем сайте. В Матч-центре UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры. Сразу после финального свистка читайте подробный отчет по игре, а также смотрите видео обзор голов и ключевых событий.

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В статье: Байер (Леверкузен) Рома (Рим)
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