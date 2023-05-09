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Ювентус - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лига Европы
Где покажут первый матч 1/2 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
У "Старой синьоры" хватает забот за пределами поля. В середине текущего сезона с туринцев сняли пятнадцать очков, что мотивировало команду к рывку в результатах. Однако по возвращении ранее потерянного подопечные Массимилиано Аллегри поднялись на втором месте Серии А, но в то же время это стало поводом для команды расслабиться. В то же время сейчас ходят слухи, что с клуба снова будут снимать очки: сыграет ли он в следующем сезоне в еврокубках - все еще неизвестно.
"Севилья" также переживает непростой сезон: долго андалусцы плелись недалеко от зоны вылета и только после смены тренера выдали шесть побед в пяти последних матчах. Команда идет в Ла Лиге уже одиннадцатой, но для борьбы даже за Лигу конференций через чемпионат этого недостаточно. Поэтому снова приходится делать ставку на Лигу Европы и через нее выходить в ЛЧ.
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Матч между "Ювентусом" и "Севильей" состоится в Турине на стадионе "Альянц Стедиум" в четверг, 11 мая и начнется в 22:00.
В Украине игру не покажут по классическому ТВ. Легально посмотреть поединок можно будет только на ОТТ-сервисах MEGOGO и Воля TV, работающих по подписке.
Нет возможности посмотреть матч? Не беда. В
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