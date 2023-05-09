Ювентус - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лига Европы

У "Старой синьоры" хватает забот за пределами поля. В середине текущего сезона с туринцев сняли пятнадцать очков, что мотивировало команду к рывку в результатах. Однако по возвращении ранее потерянного подопечные Массимилиано Аллегри поднялись на втором месте Серии А, но в то же время это стало поводом для команды расслабиться. В то же время сейчас ходят слухи, что с клуба снова будут снимать очки: сыграет ли он в следующем сезоне в еврокубках - все еще неизвестно.

"Севилья" также переживает непростой сезон: долго андалусцы плелись недалеко от зоны вылета и только после смены тренера выдали шесть побед в пяти последних матчах. Команда идет в Ла Лиге уже одиннадцатой, но для борьбы даже за Лигу конференций через чемпионат этого недостаточно. Поэтому снова приходится делать ставку на Лигу Европы и через нее выходить в ЛЧ.

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Матч между "Ювентусом" и "Севильей" состоится в Турине на стадионе "Альянц Стедиум" в четверг, 11 мая и начнется в 22:00.

В Украине игру не покажут по классическому ТВ. Легально посмотреть поединок можно будет только на ОТТ-сервисах MEGOGO и Воля TV, работающих по подписке.

Нет возможности посмотреть матч? Не беда. В Матч-центре UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры, а после финального свистка читайте подробный отчет и смотрите видео обзор всех ключевых моментов.