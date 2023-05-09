  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Ювентус - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лига Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лига Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Где покажут первый матч 1/2 финала Лиги Европы

Ювентус - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лига Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У "Старой синьоры" хватает забот за пределами поля. В середине текущего сезона с туринцев сняли пятнадцать очков, что мотивировало команду к рывку в результатах. Однако по возвращении ранее потерянного подопечные Массимилиано Аллегри поднялись на втором месте Серии А, но в то же время это стало поводом для команды расслабиться. В то же время сейчас ходят слухи, что с клуба снова будут снимать очки: сыграет ли он в следующем сезоне в еврокубках - все еще неизвестно.

"Севилья" также переживает непростой сезон: долго андалусцы плелись недалеко от зоны вылета и только после смены тренера выдали шесть побед в пяти последних матчах. Команда идет в Ла Лиге уже одиннадцатой, но для борьбы даже за Лигу конференций через чемпионат этого недостаточно. Поэтому снова приходится делать ставку на Лигу Европы и через нее выходить в ЛЧ.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Ювентусом" и "Севильей" состоится в Турине на стадионе "Альянц Стедиум" в четверг, 11 мая и начнется в 22:00.

В Украине игру не покажут по классическому ТВ. Легально посмотреть поединок можно будет только на ОТТ-сервисах MEGOGO и Воля TV, работающих по подписке.

Нет возможности посмотреть матч? Не беда. В Матч-центре UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры, а после финального свистка читайте подробный отчет и смотрите видео обзор всех ключевых моментов.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Ювентус - Севілья дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Рома - Байер: где и когда смотреть онлайн матч Лига Европы
yellow-arrow
Полуфиналы ЛЧ и ЛЕ, Динамо примет Черноморец. Расписание футбола на 8-14 мая
yellow-arrow
Отставание от Швейцарии в ТК, влияние на корзины посева. Как Украина зависит от результатов текущих еврокубков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде