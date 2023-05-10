Изменения в правилах. Сможет ли Украина претендовать на место в группе ЛЧ по квоте EL-TH после реформирования еврокубков

Квота победителя Лиги чемпионов (CL-TH), если она становится вакантной в результате выхода победителя Лиги чемпионов в группу следующего турнира через свой чемпионат, отходит к чемпиону первой лучшей Ассоциации среди тех, кто не имеет прямого места в группе Лиги чемпионов (обычно это одиннадцатое место Таблицы коэффициентов).

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Как изменится распределение квоты CL-TH после реформирования еврокубков (2024/25) и как на эту квоту будет претендовать Украина – UA-Футбол писал ЗДЕСЬ >>>

Изменениям подвергаются также распределения квоты победителя Лиги Европы (EL-TH). Сейчас вакантное место EL-TH обусловливает перевод из квалификации в группу Лиги чемпионов третьего призера пятой страны Таблицы коэффициентов. После этого претерпевает изменения нечемпионская сетка квалификации. И четко отработанной схемы этих изменений до сих пор нет. Самый яркий пример – текущий сезон, в котором мы продолжаем думать, как изменится сетка распределения/квалификации мест, если Лигу Европы выиграет команда из зоны Лиги чемпионов своей национальной лиги. Возможен вариант, при котором вице-чемпион Украины (12-й страны Таблицы коэффициентов, но фактически – одиннадцатой) стартует не со второго раунда отбора Лиги чемпионов, а с третьего. Но возможны и другие варианты переформатирования.

После реформы (с сезона 2024/25), если Лигу Европы выиграет команда из зоны Лиги чемпионов в своем чемпионате, квота EL-TH будет отходить к команде с самым высоким личным рейтингом среди всех участников квалификации.

Могут ли претендовать на квоту EL-TH представители Украины? Для гарантированного получения места в группе Лиги чемпионов по этой вакансии в рейтинге клубов нужно быть выше всех команд из тех стран, которые могут быть представлены в квалификации Лиги чемпионов. То есть выше всех представителей с пятой (включительно) и по последнюю страну в Таблице коэффициентов. Это в идеале. А по-простому: для реальных претензий на квоту EL-TH "Шахтеру" нужно обходить в рейтинге клубов "Аякс" (впереди на 26 баллов по состоянию на сейчас), "Порту" (впереди на 18 баллов по состоянию на сейчас) и "Бенфику" (впереди на 19 баллов по состоянию на сейчас.) И, само собой, не допустить, чтобы из-за спины обошел кто-то другой.

Теоретические шансы забрать эту квоту сводятся к тому, что клубы, которые выше "Шахтера" в рейтинге, не попадут в квалификацию (либо не выйдут в Лигу чемпионов вообще, либо отправятся сразу в группу). Эти теоретические шансы актуальны также для "Динамо" и других участников Лиги чемпионов от Украины.