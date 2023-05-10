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Ювентус - Севилья: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Европы
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги Европы

Ювентус - Севилья: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Старая синьора" выиграла два последних поединка, однако перед этим имела полосу из пяти подряд встреч без побед. Также по классике Массимилиано Аллегри матчи с участием "Юве" бывают крайне редко результативными. "Севилья" с середины марта имеет в своем пассиве лишь одно поражение: "Жироне" Виктора Цыганкова в чемпионате Испании. Андалусцы лишь теоретически претендуют на еврокубки в Ла Лиге на следующий сезон, поэтому Лига Европы остается для них единственным шансом поучаствовать в международных соревнованиях осенью. С туринцами ситуация непонятна вообще из-за судебных процессов и возможных штрафных санкций за финансовые махинации.

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"Ювентус" (ориентировочный состав): Щесный – Сандро, Бремер, Данило – Костич, Рабио, Паредес, Фаджоли, Куадрадо – ди Мария – Влахович.
"Севилья" (ориентировочный состав): Бону – Акунья, Рекик, Баде, Навас – Гудель, Фернандо – Хиль, Ракитич, Окампос – Эн-Несири.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
11 мая. Начало в 22:00
"Ювентус" - "Севилья"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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