Аллегри: Ребята сделали все, чтобы отыграться. Мы заслужили эту ничью

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничейный результат первого матча против "Севильи" (1:1) в 1/2 финала Лиги Европы.

"Мы хорошо играли с мячом до пропущенного гола, но когда продвигались с мячом ближе к воротам, все казалось слишком легко, и мы допустили слишком много ошибок. Нас поймали на контратаке, потому что мы не успевали возвращаться назад и оставляли дыры.

Мы рисковали пропустить второй мяч в схожих обстоятельствах. Ребята сделали все, чтобы отыграться, и заслужили эту ничью, которая сохраняет интригу в противостоянии перед ответным матчем", - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.