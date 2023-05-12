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Аллегри: Ребята сделали все, чтобы отыграться. Мы заслужили эту ничью

Лига Европы
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Все решится в Севилье

Аллегри: Ребята сделали все, чтобы отыграться. Мы заслужили эту ничью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничейный результат первого матча против "Севильи" (1:1) в 1/2 финала Лиги Европы.

"Мы хорошо играли с мячом до пропущенного гола, но когда продвигались с мячом ближе к воротам, все казалось слишком легко, и мы допустили слишком много ошибок. Нас поймали на контратаке, потому что мы не успевали возвращаться назад и оставляли дыры.

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Мы рисковали пропустить второй мяч в схожих обстоятельствах. Ребята сделали все, чтобы отыграться, и заслужили эту ничью, которая сохраняет интригу в противостоянии перед ответным матчем", - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответная игра между командами состоится 18 мая в Севилье и начнется в 22:00.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Севилья
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Источник:
UEFA

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