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УЕФА наказала ассистента Моуриньо за агрессивное поведение
Тренер может пропустить финал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА дисквалифицировала члена тренерского штаба Жозе Моуриньо в "Роме" Сальваторе Фоти на 3 матча.
Фоти был удален 20 апреля во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Фейеноорда". Итальянец вступил в стычку с игроком соперника Сантьяго Хименесом и ударил его по плечу.
Сообщается, что тренер пропустит финал ЛЕ, если "Рома" попадет туда в этом сезоне. Помощника Моуриньо в этом сезоне уже дисквалифицировали на месяц в Италии. В феврале его наказывали за "оскорбления и угрозы" в адрес рефери и директоров "Кремонезе" после поражения в Кубке.
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