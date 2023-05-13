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УЕФА наказала ассистента Моуриньо за агрессивное поведение

Лига Европы
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Тренер может пропустить финал Лиги Европы

УЕФА наказала ассистента Моуриньо за агрессивное поведение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА дисквалифицировала члена тренерского штаба Жозе Моуриньо в "Роме" Сальваторе Фоти на 3 матча.

Фоти был удален 20 апреля во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Фейеноорда". Итальянец вступил в стычку с игроком соперника Сантьяго Хименесом и ударил его по плечу.

Сообщается, что тренер пропустит финал ЛЕ, если "Рома" попадет туда в этом сезоне. Помощника Моуриньо в этом сезоне уже дисквалифицировали на месяц в Италии. В феврале его наказывали за "оскорбления и угрозы" в адрес рефери и директоров "Кремонезе" после поражения в Кубке.

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В статье: Жозе Моуриньо УЕФА Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
Calciomercato

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