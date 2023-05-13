УЕФА наказала ассистента Моуриньо за агрессивное поведение

УЕФА дисквалифицировала члена тренерского штаба Жозе Моуриньо в "Роме" Сальваторе Фоти на 3 матча.

Фоти был удален 20 апреля во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Фейеноорда". Итальянец вступил в стычку с игроком соперника Сантьяго Хименесом и ударил его по плечу.

Сообщается, что тренер пропустит финал ЛЕ, если "Рома" попадет туда в этом сезоне. Помощника Моуриньо в этом сезоне уже дисквалифицировали на месяц в Италии. В феврале его наказывали за "оскорбления и угрозы" в адрес рефери и директоров "Кремонезе" после поражения в Кубке.