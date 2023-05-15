Влияние на корзину Шахтера, последние штрихи для прямой путевки чемпиона УПЛ в группу. Приоритеты еврокубковых результатов недели

По итогам хронологически последнего тура Серии А "Интер" укрепил свое положение в турнирной таблице. Это еще больше акцентирует наш приоритет именно на этой команде в полуфинальной паре Лиги чемпионов "Интер" - "Милан". Если "Интер" не потеряет свое преимущество в два мяча и пройдет в финал, то лучшая команда УПЛ сделает еще один шаг, - очень весомый, - к прямому выходу в группу Лиги чемпионов 2023/24.

Проход "Интера" важен также для претензий "Шахтера" на вторую корзину Лиги чемпионов. При той ситуации, которая сейчас находится в разных национальных чемпионатах, "горняки" окажутся во второй корзине при условии победы в текущей Лиге чемпионов "Реала" или "Интера" (и параллельно он должен не вылететь с топ-4 Серии А) и победы в текущей Лиге Европы "Ювентуса" (при условии, что он не вылетит с топ-4 Серии А). Во втором полуфинале Лиги Европы есть смысл болеть за "Рому", у которой есть хотя бы теоретические шансы на зону Лиги чемпионов в своем чемпионате. Потому что у "Байера" шансов никаких.

Напомним, что выигрыш Лиги Европы командой из зоны Лиги чемпионов своего национального чемпионата – это еще и возможность для вице-чемпиона УПЛ взять старт с третьего, а не второго, квалификационного раунда Лиги чемпионов 2023/24. Разница в том, что возникает гарантированный минимум в виде группы Лиги Европы. Но вариант с изменением стартовой позиции второй команды УПЛ – это не факт, а просто одна из теоретических возможностей. Важно, чтобы мы узнали, как именно УЕФА сменит сетку, если квота EL-TH окажется вакантной. А для этого нужен выход в финал "Ювентуса" и "Ромы". Далее уже увидим (как будут разворачиваться события с возможным наказанием "Юве").

В Лиге конференций все проще – нужен вылет "Базеля". В своем чемпионате эта команда откатилась на шестую строчку, которая ни при каких условиях не будет еврокубковой. Следовательно, Швейцария может в следующем сезоне остаться без своей самой рейтинговой команды в еврокубках, если только "Базель" не выиграет текущий третий по престижности евротурнир. От результатов "Базеля" зависит размер отставания Украины от Швейцарии в стартовой Таблице коэффициентов 2023/24. Это уже для нас менее актуально, но интересно.

Победа АЗ в текущей Лиге конференций может укрепить позиции "Динамо" в борьбе за первую корзину Лиги конференций 2023/24.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 16.05.2023

"Интер" (Италия) 22:00 "Милан" (Италия) (первый матч – 2:0).

Лига чемпионов. 17.05.2023

"Манчестер Сити" (Англия) 22:00 "Реал" (Испания) (первый матч – 1:1).

Лига Европы. 18.05.2023

"Севилья" (Испания) 22:00 "Ювентус" (Италия) (первый матч – 1:1);

(первый матч – 1:1); "Байер" (Германия) 22:00 "Рома" (Италия) (первый матч – 0:1).

Лига конференций. 18.05.2023

"Базель" (Швейцария) 22:00 "Фиорентина" (Италия) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); АЗ (Нидерланды) 22:00 "Вест Хэм" (Англия) (первый матч – 1:2).

Это последняя классическая неделя еврокубкового сезона 2022/23. Дальше только недели финалов.